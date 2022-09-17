Terör operasyonunda gözaltına alınan belediye çalışanları serbest bırakıldı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Ekipler, çalışmalar kapsamında, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerden sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde işe giren ve halen aktif olarak çalıştıkları belirlenen F.E, A.K., B.B., D.B., H.S., K.B., M.E.İ., A.K., İ.G. ve S.M. isimli kişilerin PKK/KCK terör örgütünü övücü, özendirici, sahiplenici ve yüceltici şekilde propaganda yaptıklarını tespit etti.

Şüphelilerin yakalanması için 180 polisin katıldığı 10 şüpheliye yönelik 10 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılıktan salıverilirken, 7'si de sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı. Gözaltı kararı bulunan 1 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.