Terör örgütüne ikinci dalga operasyon! Hücre Evi’nde parmak izleri çıkmıştı

Devam eden çalışmalarda; söz konusu Hücre Evi'nde yapılan incelemeler sonucu adreste parmak izleri tespit edilen M.O. ve E.T. isimli iki kişi de İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.