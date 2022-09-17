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Giriş Tarihi: 17.9.2022 11:07 Son Güncelleme: 17.9.2022 11:17

THY'den Türkevi'nde 'CONNECT' sergisi

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY’den Türkevi’nde ’CONNECT’ sergisi

Dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY) ve Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu işbirliği ile 'CONNECT' başlıklı fotoğraf sergisi New York'taki Türkevi'nde açıldı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden ve 49 şehirden manzara fotoğraflarının ön plana çıktığı serginin açılışına Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

THY'NİN GENİŞ BAĞLANTI AĞI

Fotoğrafçı Murat Dağaslan'ın objektifinden yansıyan fotoğraflardan oluşan ve küratörlüğünü Serhat Kula'nın üstlendiği sergide yer alan eserler, THY'nin dünyada en fazla ülkeye uçan küresel havayolu şirketi olarak sahip olduğu geniş bağlantı kabiliyetini vurguluyor.

ABD'YE 30 YILI AŞKIN SÜREDİR UÇUYORUZ

Sergi ile ilgili görüşlerini açıklayan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat "Türkiye'nin tarihi birçok yönden insanlığın tarihidir. 

Sayısız kültüre ev sahipliği yapan bu toprakların, medeni toplumların gelişiminde ne kadar önemli bir rol oynadığı açıkça görülüyor. ABD'ye 30 yılı aşkın bir süre önce uçmaya başlayan Türk Hava Yolları ailesi önümüzdeki yıl 90. yılını kutluyor olacak. Kurulduğumuz günden bu yana en önemli misyonlarımız arasında kıtalar arasında köprü kurmak, ülkeleri birbirine bağlamak ve toplumları birleştirmek bulunuyor" dedi.

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THY'den Türkevi'nde 'CONNECT' sergisi
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