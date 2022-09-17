THY’den Türkevi’nde ’CONNECT’ sergisi

Sayısız kültüre ev sahipliği yapan bu toprakların, medeni toplumların gelişiminde ne kadar önemli bir rol oynadığı açıkça görülüyor. ABD'ye 30 yılı aşkın bir süre önce uçmaya başlayan Türk Hava Yolları ailesi önümüzdeki yıl 90. yılını kutluyor olacak. Kurulduğumuz günden bu yana en önemli misyonlarımız arasında kıtalar arasında köprü kurmak, ülkeleri birbirine bağlamak ve toplumları birleştirmek bulunuyor" dedi.

İGA İstanbul Havalimanı ve THY Ağustos ayını zirvede tamamladı