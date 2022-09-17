Türkiye’nin ilk Ferrobor üretim tesisinin temeli atıldı: Yıllık 800 ton üretim yapacak!

Bor cevherini katma değer odaklı yeni bir ürüne dönüştürecek Eti Maden Ferrobor Üretim Tesisi'nin temeli Balıkesir Bandırma ilçesinde atıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bor karbürün neredeyse tamamını yurt dışından ithal ediyorduk. Bor karbür tozunun tonu yaklaşık 40 bin dolar. Zırh yapıldığında tonu 400 bin dolara kadar çıkıyor. İnşallah bor karbür tesisimizle bu değer zincirinin tamamına sahip olacağımız imkanlara kavuşacağız" açıklamasında bulundu.

"DÜNYA BOR ÜRETİMİNDE VE İHRACATINDA LİDERİZ"

Fatih Dönmez şunları söyledi:

"Türkiye'nin dört bir yanında yeni fabrikalar yükseliyor. Avrupa enerji krizi nedeniyle bırakın yeni tesisler, fabrikalar açmayı mevcutların kapanmaması için büyük bir çaba içindeyken, Türkiye'de her gün yeni bir tesis devreye giriyor."

"2018 yılında yeni bor stratejimizi ilan etmiştik. Dünya bor üretiminde ve ihracatında lideriz. Geçtiğimiz yıl 1 milyar 30 milyon dolar ile Cumhuriyet tarihimizin bor ihraç rekorunu kırmıştık. Bu yıl yola çıkarken hedefimiz 1,1 milyar dolardı. Ancak bu yıl yeni sözleşmeler, yeni pazarlar, yeni bağlantılar sayesinde hedefimizi yukarı yönlü revize ettik. Bu yıl hedefimiz 1,25 milyar dolar ile geçen yılki rekorumuzu tazelemek."