ABD’ye giden Başkan Erdoğan Central Park’ta yürüyüş yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 09.30'da Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine geldi. Başkan Erdoğan, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.