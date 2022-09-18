Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'na TOKİ projesi yanıtı! "İsteseniz de istemeseniz de yapacağız"

TOKİ'nin yıllardır yaptığı konutları görmezden gelerek, vatandaşın uygun fiyatla ev sahibi olma isteğini baltalamaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu projenin bitirilemeyeceği iddiasında bulunmuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabından yanıt verdi.

SİZ İSTESENİZ DE İSTEMESENİZ DE; BU KONUTLARI YAPACAĞIZ!

Bakan Kurum Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu, işiniz zor! Ne Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projemizi açıktan destekleyebiliyorsunuz, ne topyekûn reddediyorsunuz. Siz isteseniz de istemeseniz de; bu konutları yapacağız! İlk temelleri Allah'ın izniyle Ekim ayı itibariyle atıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu konutların anahtarlarını vatandaşlarımıza armağan edecek. Milletimize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.