Haberler Gündem Haberleri Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'na TOKİ projesi yanıtı! "İsteseniz de istemeseniz de yapacağız"
Giriş Tarihi: 18.9.2022 22:27 Son Güncelleme: 18.9.2022 22:40

Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'na TOKİ projesi yanıtı! "İsteseniz de istemeseniz de yapacağız"

Bakan Kurum’dan Kılıçdaroğlu’na TOKİ projesi yanıtı! İsteseniz de istemeseniz de yapacağız

TOKİ'nin vatandaşı uygun fiyatlarla ev sahibi yapacak konut projesinden rahatsız olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun karalama kampanyalarına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum çok net yanıt verdi. Bakan Kurum, "Siz isteseniz de istemeseniz de bu konutları yapacağız!" açıklamasında bulundu.

TOKİ'nin yıllardır yaptığı konutları görmezden gelerek, vatandaşın uygun fiyatla ev sahibi olma isteğini baltalamaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu projenin bitirilemeyeceği iddiasında bulunmuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabından yanıt verdi.

SİZ İSTESENİZ DE İSTEMESENİZ DE; BU KONUTLARI YAPACAĞIZ!

Bakan Kurum Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu, işiniz zor! Ne Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projemizi açıktan destekleyebiliyorsunuz, ne topyekûn reddediyorsunuz. Siz isteseniz de istemeseniz de; bu konutları yapacağız! İlk temelleri Allah'ın izniyle Ekim ayı itibariyle atıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu konutların anahtarlarını vatandaşlarımıza armağan edecek. Milletimize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

TOKİ, AK Parti döneminde 20 yılda Türkiye'nin dönüşümüne en çok katkı sağlayan kurumların başında geldi.

20 yılda 1 milyon 170 bin konut yaparak hem deprem tehlikesine karşı büyük bir güven sağlayan TOKİ hem de dar gelirli vatandaşları ev sahibi yaptı. TOKİ ayrıca 1395 okul, 20 üniversite, 997 spor salonu, 44 kütüphane, 215 yurt/pansiyon, 340 kamu hizmet binası, 269 hastane, 99 sağlık ocağı, 1485 ticaret merkezi, 922 cami, 20 stadyum yaptı.

SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu sosyal konut projesinden de rahatsız oldu

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Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'na TOKİ projesi yanıtı! "İsteseniz de istemeseniz de yapacağız"
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