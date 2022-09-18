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Giriş Tarihi: 18.9.2022 11:53 Son Güncelleme: 18.9.2022 12:22

Burkina Fasolu gençten Erdoğan’a övgü: Dünyanın en iyi Başkanı!

Burkina Fasolu gençten Erdoğan’a övgü: Dünyanın en iyi Başkanı!

Başkan Erdoğan, ABD'nin New York şehrine gitti. Önemli temaslardan önce Central Park’ta yürüyüş yapan Erdoğan, buradaki bir restorantta yemek yedi. Yemek sırasında ise Burkina Fasolu bir genç, Erdoğan’ın yanına giderek, “Dünyanın en iyi başkanı” dedi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 09.30'da Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine gitti. Başkan Erdoğan, önemli görüşmeler öncesi Central Park'ta yürüyüş yaptı.

'DÜNYANIN EN İYİ BAŞKANI'

Erdoğan, yürüyüşten sonra Central Park'taki Loeb Boathouse isimli restorantta yemek yedi. Bu sırada ise Burkina Fasolu bisikletçi Michael, Başkan Erdoğan'ın oturduğu masaya yöneldi.

Burkina Faso'lu hayranı, Başkan Erdoğan'la video çekti "Dünyanın en iyi başkanı" | Video

Genç adam, "Dünyanın en iyi başkanı" diyerek birlikte öz çekim yaptı. Başkan Erdoğan da bisikletçi hayranına İngilizce "Tanıştığımıza memnun oldum" dedi.

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Burkina Fasolu gençten Erdoğan’a övgü: Dünyanın en iyi Başkanı!
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