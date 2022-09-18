Burkina Fasolu gençten Erdoğan’a övgü: Dünyanın en iyi Başkanı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 09.30'da Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine gitti. Başkan Erdoğan, önemli görüşmeler öncesi Central Park'ta yürüyüş yaptı.