Bursa’daki bombalı saldırının failleri yakalandı

Bursa'da 20 Nisan 2022 tarihinde cezaevi servis aracına yönelik gerçekleştirilen ve infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in (36) şehit olduğu bombalı saldırının failleri terör örgütü MLKP üyesi 2 kadın ve 1 erkek, İzmir Emniyet Müdürlüğü'nce dün Dikili'de düzenlenen operasyonla yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Şehidimiz Cengiz Yiğit'in kanı yerde kalmadı. 20 Nisan'da infaz koruma memurlarımızı taşıyan servis aracının geçişinde EYP ile saldıran MLKP mensubu hainler, kılık değiştirme başta olmak üzere tüm kamufle çabalarına rağmen, polislerimizin uzun süreli takibi ile bugün (dün) yakalandı. Arkadaşlarımızın istihbaratta ortaya koymuş olduğu bütün başarıyla beraber, bir; eylemi gerçekleştiren Seda Baykal, MLKP terör örgütü üyesi. İki; Dilek Aksu eylemi gerçekleştiren, üç; bunlara da kuryelik yapan yine Mehmet Mustafa Uskar, Emniyet İstihbaratımız tarafından derdest edilmişlerdir. Tam bir yıl boyunca bir evde iki kardeş gibi kendilerini tesettürlü, sabahtan akşama kadar Kur'an-ı Kerim'le uğraşan insanlar olarak etrafına tanıtan ve bu hain terör eylemini gerçekleştirmek için bizim 'hücre' dediğimiz bir yapılanma içerisinde bulunan iki kadın bu eylemi gerçekleştirdiler. Peruk da taksanız, sahte kimlik de çıkarsanız, kaçamazsınız, Türk polisi yakalar. Bütün yakalama görüntülerini vereceğiz. Onlara öyle muamele gerekiyor çünkü. Onlara bir insan muamelesi gerekmez."