‘Daha adil, eşit ve istikrarlı düzen için öncülük etmeye hazırız’

Türkiye'nin BM reformuna yönelik tezleri kitaplaştırıldı. Başkan Erdoğan'ın ABD ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca "BM Reformu: Uluslararası İş Birliğine Yeni Bir Yaklaşım" kitabı hazırlandı. Erdoğan'ın kitap için kaleme aldığı takdim yazısında "Güçlünün haklı değil, haklının güçlü olduğu bir sistem hayata geçirilmeli. Türkiye, daha adil, eşit, istikrarlı bir küresel düzenin tesisi için öncülük yapmaya devam edecek" ifadeleri yer aldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, New York'ta "BM Güvenlik Konseyi" başlıklı panel düzenledi.