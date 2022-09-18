Jandarmadan satışa hazırlanan torbacılara baskıntorbacılara

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yüklü miktarda madde satışı yapma hazırlığında olan S.M. isimli bir kişiyi yakaladı. 2 ay süren istihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucunda, şüpheli şahsın uyuşturucu maddeyi Eyüpsultan ilçesinde bir işyerinde depoladığı tespit edildi. Bu adrese yapılan operasyonda paketlenmiş vaziyette 300 bin Captagon isimli sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. S.M., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin kokusunun yayılmasını önlemek amacıyla gres yağı ile kaplanarak paketlendiği dikkat çekti.