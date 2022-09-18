PKK’nın kaçırmaya çalıştığı 15 yaşındaki kız kurtarıldı

Mersin'de terör örgütü PKK tarafından kaçırılmaya çalışılan 15 yaşındaki kız çocuğu R.K., düzenlenen operasyonla kurtarıldı. Olayı duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Allah evlatlarımızı HDPKK'dan korusun. 15 yaşında terör örgütüne kaçırılmaya çalışılan kız çocuğumuz, Mardin Kızıltepe'ye götürülürken Mersin Emniyetimizin operasyonuyla kurtarıldı. Kız çocuğunu kaçırıp terör örgütüne teslim etmeye çalışan kişi HDP Toroslar İlçe Eski Eşbaşkanı ve halen BDP Mersin İl Temsilcisi M. İ. adında bir hain... Kılıçdaroğlu'nun şımarttığı sahiplendiği ortakları. Bu çocukları size rağmen okullarına ve geleceğe hazırlayacağız" dedi.