SON DAKİKA! 6’lı masada kriz yaratacak buluşma: Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ne istedi?

6'LI MASADA KAFALAR KARIŞIK!

Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi aday olmak isterken İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı ön plana çıkarıyor.

Saadet Partisi Abdullah Gül'ün adını potaya sokmak isterken, Deva ve Gelecek partileri kendi Genel Başkanları'nı Cumhurbaşkanı adayı yapmak istiyor. İttifakın gizli ortağı HDP ise CHP'nin kontrolünde hareket ediyor.

6'lı masada işler bu kadar karışıkken geçtiğimiz hafta kritik bir buluşma gerçekleştiği öğrenildi. CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz hafta sonu Ankara'da, Deva Partisi lideri Ali Babacan ile akşam yemeğinde buluştuğu öğrenildi.