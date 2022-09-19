AK Parti’den yeni bir seçim çalışması! 2023 için tam kadro sahada

Edirne'den Kars'a Türkiye'nin 81 ilinde 2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi için sahada yoğun çalışmalar yürüten AK Parti, 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları programını hayata geçirdi.
Programın ilki Tekirdağ'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'un katılımı ile gerçekleştirildi.
20 YILLIK İCRAATLAR ANLATILIYOR
Vatadaşla bir araya gelinen 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları programı kapmasında AK Parti hükümetinin 20 yıllık iktidarı süresince yaptıkları tek tek anlatılıyor.
Sosyal yardımlardan, savunma sanayine, hastanelerden üniversitelere, yurtlardan yol ve köprülere, terörle mücadeleden dış politikadaki başarıya kadar Türkiye'nin 20 yıllık icraatları vatandaşa hatırlatılıyor.
SAHADAKİ DURUM RAPORLANIYOR
Bakan, genel Başkan Yardımcısı, milletvekili ve belediye başkanlarının katıldığı programlarda vatandaşlar da AK parti kurmaylarına istek ve önerilerini bizzat iletiyor.