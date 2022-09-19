Ayrımcı yıkım politikası İslamofobi, Batı medyasını esir aldı; ’Erdoğan’ markası kilit öneme sahip

Her fırsatta demokrasi, barış ve eşitlikten söz eden Batı'da İslamofobi adeta zirve yaptı. Savundukları ilkesel kavramları söz konusu İslam olduğunda çirkin ve iki yüzlü bir tavır takınarak esneten batılı ülkelerde İslam düşmanlığı çok kanatlı bir politikaya dönüştü. Göçmenler, başörtüsü, ibadethaneler derken konuşma ve ifade özgürlüğüne kadar ilerletilen İslamofobi zorbalığı bugün Müslümanları temsil kabiliyetiyle öne çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan üzerinden de yürütülmeye çalışılıyor.
Son yıllarda bayraktarlığını adeta Fransa'nın yaptığı İslamofobi ve getirildiği noktayı İletişim Uzmanı Dr. Halide Tonga ile konuştuk. Fransız medyası üzerine akademik çalışma yapan Tonga "Bu ayrımcı/ayrılıkçı kelime İslam korkusu olarak ifade ediliyor. Fakat bundan çok daha fazlası. Medya içerikleri ile birlikte karşımıza çıkıyor, şiddeti besliyor ve insanlar arasında biz-onlar ayrımı yapılmasına neden oluyor. Fransa ise bu eylemlerin başını çeken ülkelerden birisi" diyor.
ŞAİBELİ 11 EYLÜL'ÜN FATURASI MÜSLÜMANLARA KESİLMEK İSTENDİ
11 Eylül 2001 ve 2005 yılındaki Londra saldırısından sonra Müslümanlara Batı'da ciddi anlamda bir baskı, gözetleme ve denetim mekanizmaları başlattılar. Siz bir insanı görmezden geldiğinizde, ondan rahatsız olduğunuzda ve aynı grubun içinde sadece dini inancı nedeni ile bulunmak istemediğinizde bile ayrımcılık yapmış olursunuz. Fakat Müslümanlara yönelik özellikle Fransa'da ciddi medya saldırıları bulunmakta.
MÜSLÜMANLARIN İBADETHANELERİ YAKILIYOR, MEDYA SESSİZ
Müslümanların mevcudiyet ve fiiliyatlarına ilişkin ciddi bir tahammülsüzlük var. Örneğin, 3 Eylül 2022'de Fransa'da Yvelines şehrinde bulunan Rambouillet'te Müslümanların namaz kıldıkları çadır kundaklandı. Habere göre, polis tutanaklarında kasten yakmaya yönelik yağma suçuna ilişkin somut deliller var. Benzin ve bidon bulunmuş ve küçük bir gemi ile kaçanlar görülmüş. Fakat tutuklanan olmadığı gibi medya da bunu sorgulamıyor. Böylesine önemli bir gelişme sıradan bir ajans haberi gibi girişi yapılmış ve bırakılmış. Müslümanlara yönelik İslamofobik eylemlerden rahatsız olan bir Batı medyası ile çok karşılaşmıyoruz. Kundaklanan mescitle ilgili Le Monde'da yayınlanan bir fotoğrafın altına yalnızca şu ifadeler iliştiriliyor;
(Rambouillet'te bulunan, cami olarak kullanılan geçici yapı, cumayı cumartesiye bağlayan gece yandı. 3 Eylül 2022)
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ÜZERİNDEN DE İSLAMOFOBİ YANSIMALARI VAR
Dikkatli bakıldığında çok açık bir şekilde görülen bir başka nokta da İslam dünyasını temsil kabiliyeti bakımından en önde gelen liderlerden olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslamofobik kelime oyunlarında isminin geçirilme çabasıdır. Araştırma sırasında incelediğim haberler içerisinde örneğin, Le Monde'da "Türkler Fakirleşiyor, Erdoğan Kuran'a İnanıyor" diye bir başlık var. Haberi incelediğinizde haberin Türkiye ekonomisi, ihracat, alım gücü vs. ile ilgili olduğu anlaşılıyor. Fakat haberin spot bölümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dini kararnameler ile baskı uyguladığı yazılmış. Ekonomi kategorisindeki bir haber ancak bu kadar İslamofobi ekseninde yazılabilir.
Le Figaro da geçen sene Anadolu Ajansı'nı düzenli olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partisi hakkında propaganda yapmakla suçladı. Hatta Paris'teki Müslümanların durumu hakkında Anadolu Ajansı'nı "sahte haber" yaymakla itham etti. Türkiye de bunun üzerine Fransa'daki medyanın baskısı üzerine açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fransız hükümetini sık sık "İslamofobi" ile andığını ve bunun bir suçlama olduğu ifade edilen haberde, Anadolu Ajansı'nın da buna bir "koro" şeklinde eşlik ettiğini yazdılar.
AYASOFYA RAHATSIZLIĞI!
Ayrıca Ayasofya Camii'den de rahatsız olan bir Fransız basını var. Le Monde konuyla ilgili olarak; "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un mücevherini, seçmenlerinin ve aşırı sağcı müttefiklerinin en dindar kesimlerinin zevkine göre, Müslüman kültüne iade etti" ifadelerini kullandı.
TERÖRİST İLE MÜSLÜMAN'I EŞ ANLAMLI HALE GETİRME ÇABASI
Haberlerin inşa süreçlerinde kullanılan haber dili, o gazetenin habercilik karnesini anlamamıza yardımcı olur. Fransız basınının 2021-2022 yıllarındaki İslamofobik haberlerini incelediğimde, haber metinlerinin, terör, saldırı, örgüt, militan, radikal grup, ayrılıkçı grup, ayrımcı grup gibi sözcüklerle Müslümanların eş değer tutulduğu görülüyor. Öncelikle, dini inancı olan kişilerin hangi dinden olursa olsun sadece inancından kaynaklı bir şekilde temsil edilmesi insan odaklı habercilik anlayışı ile örtüşmez.
İSLAMİ DEĞERLER DÜŞMANLAŞTIRILMIŞ BİR SEÇİM MALZEMESİ OLARAK KULLANILDI
Fransa'da 2022 yılı seçimlerinde Müslümanların hassasiyetleri bir iç siyaset malzemesi şeklinde propaganda süreçlerinde kullanıldı. Macron'un seçim öncesi İslamiyet ve Müslümanlarla ilgili açıklamaları, medyanın sürekli bu açıklamaları servis etmesi çok fazla tepki çekmişti. İslam'ın yapılandırılması gerektiğine, krizde olan bir din olduğuna ve Fransa'daki Müslümanların ayrılıkçı fikirleri savunan bir ideolojilerinin olduğuna dair açıklamaları tepkilerle karşılaştı ve Müslüman dünyasını rahatsız etmişti. Bugün Fransız basını, Müslümanların açıklamalarına, düşüncelerine, yaşam biçimlerine ve İslamiyet'in hoşgörü üzerine temellenen bir din olduğuna dair görüşlere yer vermiyor.
BAŞÖRTÜLÜ KADINLARA YÖNELİK NEFRET SÖYLEMİ VAR
Başörtülü Müslüman kadınlara yönelik toplum içerisinde ciddi bir ayrımcılık var. Grenoble'daki Les Dauphins yüzme havuzuna başörtülü kadınların alınmaması için bu yıl kampanya başlatıldı. Bu kampanya büyük başlıklarla duyurulurken "Acaba Müslüman kadınlar bu durum hakkında ne düşünüyor?" diye soran olmuyor. Sadece egemen görüşlere yer veriliyor. Bu bir laiklik tartışmasına dönüştü ve havuza kadınların başörtülü girip girmemelerine ilişkin belediye başkanının da işin içinde olduğu bir seçim düzenlendi. Ve uzun tartışmalar sonucunda kadınlara izin verildi fakat Vali bölge mahkemesine itiraz etti. Düşünün, bu sadece birkaç ay önce olan bir olay.
Çağdaş Batı toplumlarında 2022 yılında nasıl ayrımcı hareketlerle insanlar ötekileştiriliyor dikkate almak lazım. Bu insanların ölüme ve şiddete maruz kalmasına, gündelik hayat pratiklerini gerçekleştirememesine neden oluyor. Özgürlükçü, demokratik ve hakları savunan Batı toplumlarının aynı hassasiyeti medya temsillerinde Müslümanlara da göstermesi öyle görünüyor ki henüz uzak bir hayal…