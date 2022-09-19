Ayrımcı yıkım politikası İslamofobi, Batı medyasını esir aldı; ’Erdoğan’ markası kilit öneme sahip

MÜSLÜMANLARIN İBADETHANELERİ YAKILIYOR, MEDYA SESSİZ

Müslümanların mevcudiyet ve fiiliyatlarına ilişkin ciddi bir tahammülsüzlük var. Örneğin, 3 Eylül 2022'de Fransa'da Yvelines şehrinde bulunan Rambouillet'te Müslümanların namaz kıldıkları çadır kundaklandı. Habere göre, polis tutanaklarında kasten yakmaya yönelik yağma suçuna ilişkin somut deliller var. Benzin ve bidon bulunmuş ve küçük bir gemi ile kaçanlar görülmüş. Fakat tutuklanan olmadığı gibi medya da bunu sorgulamıyor. Böylesine önemli bir gelişme sıradan bir ajans haberi gibi girişi yapılmış ve bırakılmış. Müslümanlara yönelik İslamofobik eylemlerden rahatsız olan bir Batı medyası ile çok karşılaşmıyoruz. Kundaklanan mescitle ilgili Le Monde'da yayınlanan bir fotoğrafın altına yalnızca şu ifadeler iliştiriliyor;

(Rambouillet'te bulunan, cami olarak kullanılan geçici yapı, cumayı cumartesiye bağlayan gece yandı. 3 Eylül 2022)