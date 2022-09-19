Bakan Bozdağ’dan ’Hukuk’ çıkışı: Herkes işini yapsın! Sen hakim misin, savcı mısın?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bugün Konya'da Selçuk Üniversitesi'nin 2022-2023 Akademik Yılı açılış törenine katıldı. Törende akademisyen ve öğrencilere seslenen Bakan Bekir Bozdağ, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu söyledi. Toplumun her yerindeki karar vericilerin adil olması sonucu, adaletin ayakta durabileceğini belirten Bozdağ, şunları söyledi:

''Türkiye bir hukuk devletidir. Tabii hukuk devletini güçlendirmek, devletin her alanda daha güçlü olmasını da sağlar. Esasında adaleti ayakta tutmak, herkese hakkını vermek, sadece yargı görevi yapan hakim ve savcılara bırakılırsa o zaman büyük bir hataya düşmüş oluruz. Elbette ki yargı görevi yapanlar, bir ihtilaf konusunda adil bir soruşturma yargılama yapıp adil karar vererek, hakkı tespit edip, sahibine teslim etmekle asli görevlidir. Bunu yapacaklar. Ama öte yandan ailede, öte yandan okulda, öte yandan üniversitede, iş yerinde, hayatın her yerinde, karar vericilerin de adil olması hakkı tespit edip, sahibine teslim etmesi, adaleti ayakta tutmanın adalete olan güveni arttırmanın bir başka yoludur. Türkiye'de bu konudaki tartışmalarda sadece yargı üzerine değerlendirme yapmanın büyük bir eksiklik olduğunu buradan ifade istedim."