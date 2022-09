Bakan Bozdağ’dan ’Hukuk’ çıkışı: Herkes işini yapsın! Sen hakim misin, savcı mısın?

'HAKSIZLIĞI DOĞRU ZANNEDERİZ'

Bakan Bozdağ, verilen hukuki kararlara yönelik, dosyanın içeriğini bilmeden yapılan eleştirilere tepki gösterdi. Bozdağ, şunları söyledi:

''Türkiye'deki yargıya dönük eleştirilere baktığınızda, hemen hemen tamamı şu çerçeveye oturuyor; benim istediğim kararı verirse, Ankara'da hakimler var, benim istemediğim kararı verirse sarayın hakimleri var. Benim istediğim gibi karar verirse hak ve adalet yerini bulmuş; ama benim istemediğim gibi karar verirse, zulüm zirve yapmış. Bu adil bir değerlendirme değildir. Türkiye'de herhangi birimiz bir kararı değerlendirirken, anayasa, kanun ve hukuk ile bunlara bağlı vicdani kanaatten elde edilen kararlara göre değil de, siyasi taraftarlığımıza uygun olup olmadığına göre değerlendirirsek, burada emin olun adil bir karar veremeyiz. Haksızlığı, doğru zannederiz.

Televizyon veya gazetelerde her gün, verilen hukuki kararlara yönelik konuşmalar yapıldığını hatırlatan Bozdağ, ''Bir memlekette her gün siyasiler veyahut da insanlar, kararlar üzerinden televizyonlar, gazeteler, yazarlar her gün konuşursa; dosyada ne var haberi yok, delil ne var haberi yok. Hakimin gerekçesi ne bilgisi yok. Savcının gerekçesi ne bilgisi yok. Ama hükmü tam, bu karar 'yanlış' ya da bu karar 'doğru'. Bilmeden 'yanlış' diye hüküm verenler, bilmeden 'doğru' diye hüküm verenler, hiçbir zaman adil ve dürüst olamaz" dedi.