Bekir Bozdağ: 2021 rakamlarına göre 8 milyon dosya adli yargıda görülmektedir

Türkiye'de adalete güven, yargı hizmetlerinden memnuniyet tartışmaları yapılırken yargının siyasi hesaplarla her gün tartışma konusu yapılması, her gün kararları nedeniyle bilip bilmeden ithamlara muhatap olması bu alandaki attığımız adımları maalesef gölgelemektedir. Yani bir memlekette her gün siyasiler veyahut da insanlar, hakimler-savcılar kararlar üzerinden televizyonlar, kanallar, gazeteler, yazarlar her gün konuşursak, dosyada ne var haberi yok, delil ne var haberi yok. Hakimin gerekçesi ne bilgisi yok. Savcının gerekçesi ne bilgisi yok. Ama hükmü tam. Bu karar yanlış ya da bu karar doğru. Bilmeden yanlış diye hüküm verenler, bilmeden doğru diye hüküm verenler hiçbir zaman adil ve dürüst olamaz.