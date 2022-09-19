Bekir Bozdağ: 2021 rakamlarına göre 8 milyon dosya adli yargıda görülmektedir

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Selçuk Üniversitesi'nin akademik yıl açılış törenine katıldı. Türkiye'de 8 milyon civarında dosyanın adli yargıda olduğuna dikkat çeken Bozdağ, "Türkiye'deki yargıya dönük eleştirilere baktığınızda hemen hemen tamamı şu çerçeveye oturuyor; "Benim istediğim kararı verirse Ankara'da hakimler var, benim istemediğim kararı verirse sarayın hakimleri var. Ha benim istediğim gibi karar verirse hak ve adalet yerini bulmuş ama benim istemediğim gibi karar verirse zulüm zirveyi alır. Bu adil bir değerlendirme değildir. Bu değerlendirmenin kıstası, siyasi taraftarla karar uygun mudur, uygun değil midir değerlendirmesidir. Eğer Türkiye'de herhangi birimiz bir kararı değerlendirirken anayasa, kanun ve hukuk ve bunlara bağlı vicdani kanaatten elde edilen kararlara göre değil de siyasi taraftarlığınıza uygun olup olmadığına göre değerlendirirsek burada emin olun adil bir karar göremeyiz" diye konuştu.