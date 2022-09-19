Canlı yayında gazeteci Latif Şimşek’i darbetmişti! O saldırgan için istenilen ceza belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve gazeteci Latif Şimşek'in "müşteki" olarak yer aldığı iddianamede, 6 Ağustos'ta özel bir televizyon kanalında yayımlanan "Gündeme Dair" isimli, müşteki Latif Şimşek ve milletvekili Cemal Enginyurt'un konuk olduğu program sırasında ikili arasında tartışma yaşandığı anlatıldı.
Diğer program konuklarının tarafları sakinleştirmeye çalıştığı, bu sırada şüpheli Emrah Topal'ın müşteki Latif Şimşek'i yumruk ve tokat atmak suretiyle darbettiği aktarılan iddianamede, şüphelinin darp sırasında müştekiye ağır küfürler ettiği belirtildi.
Soruşturma kapsamında dinlenilen tanıkların verdikleri ifadelerde, müştekinin beyanlarını doğruladıkları anlatılan iddianamede, şüphelinin ise olay anında aşırı tahrik edildiği ve öfkesine yenik düştüğü için fiziki müdahalede bulunduğunu beyan ettiğine yer verildi.
İddianamede, tüm dosya kapsamına göre şüphelinin olay günü müştekinin vücudunun çeşitli yerlerine vurarak "kasten yaralama", başkalarının da duyacağı şekilde sarf ettiği küfürlerle de "alenen hakaret" ve tehdit" suçlarını işlediği bildirildi.
İlgili kanun gereğince dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderildiği ancak yapılan uzlaştırma girişiminin olumsuz sonuçlandığı belirtilen iddianamede, şüphelinin "kasten yaralama", "alenen hakaret" ve "tehdit" suçlarından 1 yıl 1 ay 15 günden 5 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.