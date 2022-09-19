Canlı yayında gazeteci Latif Şimşek’i darbetmişti! O saldırgan için istenilen ceza belli oldu

İddianamede, olay anına ait kamera görüntüleri izleme ve çözümleme tutanağına göre, şüphelinin müştekiyi ensesinden kendisine doğru çekerek, sağ eli ile yumruk attığı, yüzüne tokat attığı ve vurmaya devam etmek istediği ancak araya diğer şahısların girdiği ifade edildi.