CHP’li belediyede taciz skandalı! Yaşadığı dehşeti SABAH’ a anlattı





En son puantaj bölümünde görev yapan A.Y., halen görevdeki Mali Hizmetler Daire Başkanı Ümit Aygül tarafından önce sözlü tacizde bulunuldu. Ümit Aygül, daha sonra tacizlerine cep telefonu mesajlarından devam etti. Aygül, A.Y.'ye "Ömrümden ziyan oluyor. Bu benim ki artık sevgi değil saplantı. Sen tanrıçamsın beni baştan yaratan. Sen esirliğimim ve hürriyetimsin. Çıplak bir yaz gecesi gibi yanan etimsin" mesajları attı.