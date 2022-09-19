Elmalı’da “yasak aşk” ve “taciz” iddiası! İfadesi ortaya çıktı

"UYUŞTURUCU MADDENİN ETKİSİYLE VURDUM!"

R.T. ise Aydın'ı niye vurduğunu şu cümlelerle anlattı: Olay günü saat 16.00 sıralarında işyerimde uyuşturucu madde sarılı sigarayı içtim ve bir arkadaşıma eve bırakmasını söyledim. Uyuşturucu maddenin etkisi ile evde istirahat için eve giderken Hasan Aydın'ı olay yerinde çay içerken gördüm. Eve gittiğimde D.A.'nın Hasan Aydın ile ilgili bana anlattıkları aklıma geldi. Evde bulunan tabancayı alarak montu giyip kaskı taktım. Evin yanındaki boşlukta kime ait olduğunu bilmediğim plakasız motosiklete binip olay yeri istikametine gittim. Motosikleti 10 metre uzağa çalışır halde park edip orada halen oturduğunu gördüğüm Hasan Aydın'a doğru korkutmak amacıyla 4-5 el ateş ettim. Yanındaki Y.K. isimle şahsa hiç ateş etmedim. Sonrasında olay yerinden aynı motosikletle kaçarak Eşek Yalağı Mevkisine giderek içinde 2 mermi bulunan silahı dere yatağına, kıyafetleri ve motosikleti de biraz uzaktaki Mera Mevkisi'ne atarak Pirhasanlar Köyü'ne yaya olarak gittim. Yolda itfaiyede çalışan H.B. isimli arkadaş ile karşılaştığımda o 'Hasan Aydın vurularak yaralanmış' dedi. Ben de Hasan Aydın'ı yaraladığımı ondan öğrendim. Daha sonra polis beni aradı. Bende bir arkadaşın beni polis merkezine bırakması ile gelip teslim oldum. Hasan Aydın ile önceden bir kavgam ve tartışmam yoktur. D.A.'nın bana anlattıkları aklıma geldi ve ile bir anlık sinirden olayı gerçekleştirdim. Olaydan D.A. ve hiç kimsenin haberi yoktur."

İLİŞKİ İDDİASINI İNKÂR ETTİ

D.A.'nın alınan ifadesinde ise F.T. ile ilişkisini doğruladığı ama F.T.'nin iddia ettiği gibi Hasan Aydın ile ilişkisi olduğu yönündeki beyanları kabul etmediği ve inkâr ettiği ileri sürüldü. Hasan Aydın'ın ise ilk ifadesinde vurulma olayıyla ilgili olarak işin içinde çete olduğunu ifade ettiği iddialar arasında yerini aldı.

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