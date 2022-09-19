Elmalı’da “yasak aşk” ve “taciz” iddiası! İfadesi ortaya çıktı

İYİ Partili Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün makam şoförünün eşi ile yaşadığı 'Noter Onaylı Aşk Skandalı'nı SABAH gazetesi 2020 yılı temmuz ayında manşete taşımıştı. Bu sefer Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı ve CHP'li Meclis Üyesi Hasan Aydın'ın vurulmasıyla bir başka aşk skandalının ortaya çıktığı iddia edildi. Aydın, geçen hafta maskeli ve motosikletli bir kişi tarafından ilçede vurulmuş, vücuduna beş mermi isabet etmişti. Yaralanan Aydın'ın tedavisine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde devam edildi. Aydın'ı silahla yaralayan zanlı R. T. ise bir süre sonra polise giderek teslim oldu.
YAŞADIKLARINI TEK TEK ANLATTI!
SABAH, şüpheli R.T'nin poliste ve çıkarıldığı nöbetçi mahkemede verdiği ifadelere ulaştı. R.T ilk ifadesinde daha önce Elmalı Belediyesi'nde çalışan D.A ismindeki evli bir kadınla yaşadığı aşk hikâyesinden söz etti ve şunları söyledi:
D.A. isimli şahsı yaklaşık 2018 yılından itibaren tanırım. Kendisi evli ve iki çocuğu bulunmaktadır. Benim D.A. ile gönül ilişkim bulunmaktadır. D.A benim eski iş yerimin yan tarafında bulunan eczanede çalışıyordu ve burada tanıştık. D.A. ile tanıştığımızda ben ve o da evliydi. Tanıştıktan sonra kısa bir süre sonra kendisi ile gönül ilişkimiz ve başladı. Bu ilişki o tarihten bugünümüze kadar da devam etti. D.A ile olan bu ilişkimi eşimin öğrenmesiyle 2000 yılında ocak ayında eşimle ile resmi olarak boşandık. Sekiz ay kadar eşim ile ayrı kaldık. Bu süre zarfında benim D.A ile birlikteliğim devam etti. Daha sonra eşime D.A. ile ayrıldığımı anlatıp ikna ederek eşim ile tekrardan resmi nikâh yaparak evlendik. D.A çalışmış olduğu eczaneden ayrıldıktan sonra 2019 yılı içerisinde yapılan seçimlerde Elmalı Belediyesi'ne sekreter olarak işe girdi ve burada çalışmaya başladı. Ben D.A ile belediyeye ile girdikten sonra da görüşmeye devam ettim. B.A belediye de çalıştığı zamanlarda sürekli yerinin değiştiğini, bu yer değişikliğinin sebebinin belediye başkanı Hasan Aydın tarafından yapıldığını anlattı.
İLİŞKİ YAŞADIKLARINI İDDİA ETTİ
R.T. ilişkisi olduğunu öne sürdüğü D.A.'nın Aydın tarafından taciz edildiğini kendisine anlattığından söz ederek "D.A.'nın bu durumdan rahatsız olduğunu bana tarihten birkaç hafta önce ilçede konser alanında yüz yüze karşılaştığımızda D.A bana anlattı. Hatta D.A. bana beni koruyup kollamıyorsun diyerek sitem etti. Ben de kendisine bakarız diyerek cevap verdim. O günden sonra da D.A ile yüz yüze ve telefon ile görüşmedim. D.A. ile Aydın isimli şahsın son bir yıldır birlikteliğinin olduğunu çevreden duydum. D.A'nın benim ile ve onun ile birlikteliği varmış. Bunu sorduğumda D.A Aydın beni sıkıştırıyor sen arkamda durmuyorsun diyerek cevap verdi. Ayrıldık diye biliyordu. Ayrıca D.A'nın eşinin bizim birlikteliğimizden bilgisi yoktur."
"UYUŞTURUCU MADDENİN ETKİSİYLE VURDUM!"
R.T. ise Aydın'ı niye vurduğunu şu cümlelerle anlattı: Olay günü saat 16.00 sıralarında işyerimde uyuşturucu madde sarılı sigarayı içtim ve bir arkadaşıma eve bırakmasını söyledim. Uyuşturucu maddenin etkisi ile evde istirahat için eve giderken Hasan Aydın'ı olay yerinde çay içerken gördüm. Eve gittiğimde D.A.'nın Hasan Aydın ile ilgili bana anlattıkları aklıma geldi. Evde bulunan tabancayı alarak montu giyip kaskı taktım. Evin yanındaki boşlukta kime ait olduğunu bilmediğim plakasız motosiklete binip olay yeri istikametine gittim. Motosikleti 10 metre uzağa çalışır halde park edip orada halen oturduğunu gördüğüm Hasan Aydın'a doğru korkutmak amacıyla 4-5 el ateş ettim. Yanındaki Y.K. isimle şahsa hiç ateş etmedim. Sonrasında olay yerinden aynı motosikletle kaçarak Eşek Yalağı Mevkisine giderek içinde 2 mermi bulunan silahı dere yatağına, kıyafetleri ve motosikleti de biraz uzaktaki Mera Mevkisi'ne atarak Pirhasanlar Köyü'ne yaya olarak gittim. Yolda itfaiyede çalışan H.B. isimli arkadaş ile karşılaştığımda o 'Hasan Aydın vurularak yaralanmış' dedi. Ben de Hasan Aydın'ı yaraladığımı ondan öğrendim. Daha sonra polis beni aradı. Bende bir arkadaşın beni polis merkezine bırakması ile gelip teslim oldum. Hasan Aydın ile önceden bir kavgam ve tartışmam yoktur. D.A.'nın bana anlattıkları aklıma geldi ve ile bir anlık sinirden olayı gerçekleştirdim. Olaydan D.A. ve hiç kimsenin haberi yoktur."
İLİŞKİ İDDİASINI İNKÂR ETTİ
D.A.'nın alınan ifadesinde ise F.T. ile ilişkisini doğruladığı ama F.T.'nin iddia ettiği gibi Hasan Aydın ile ilişkisi olduğu yönündeki beyanları kabul etmediği ve inkâr ettiği ileri sürüldü. Hasan Aydın'ın ise ilk ifadesinde vurulma olayıyla ilgili olarak işin içinde çete olduğunu ifade ettiği iddialar arasında yerini aldı.Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün yasak ilişkisi gündem oldu! Şoke eden olayda son dakika gelişmesi!