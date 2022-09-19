Firari mahrem imam evinde yakalandı

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2017'de yürütülen soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan bir örgüt mensubu, Ömer Yolalan'ı teşhis etti. Bunun üzerine yapılan araştırmada Yolalan'ın, Faruk kod adıyla FETÖ'nün sözde Ankara emniyet mahrem yapılanmasında 'A vasfında müdür' olarak görevli olduğu belirlendi. Örgütsel iletişim için başkaları adına kayıtlı hatların yanı sıra ByLock kullandığı da tespit edilen Yolalan, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Milli Eğitim Bakanlığından ihraç edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yolalan'ın, 22 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

Başsavcılık tarafından örgütün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 2 Ağustos 2017'de Yolalan için gözaltı kararı verildi. O tarihte ikametgahında bulunamayan ve hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Yolalan, 13 Eylül'de Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evinde gözaltına alındı. Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki sorgusunda, yakalama kararından haberinin olduğunu belirten Yolalan, psikolojik nedenlerden dolayı bugüne kadar teslim olmadığını söyledi. Yolalan, 'Silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan tutuklandı.