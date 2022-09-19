Metrobüs kazaları sonrası flaş sözler: İETT bunu maalesef bilmiyor

- "Araçların maddi ve hukuki sorumlulukları yükleniciye aittir"

Özdemir, bu sebeple kalitesiz malzeme kullanımı dolayısıyla aynı arızaların defalarca tekrar ettiğini aktararak şu ifadeleri kullandı:

"Yanan son 10 araç tetkik edildiğinde, contanın kaçırttığı yakıtın manifoltun üstüne damlaması ve araçta otomatik yangın söndürme sistemi olmasına rağmen bu olayın motor odasının uç noktasında cereyan etmesi nedeniyle bu otobüsler tamamen yanmıştır. Sözleşmenin genel şartlar 9. madde 7. fıkrası gereği araçların maddi ve hukuki sorumlulukları yükleniciye aittir. Böyle olmasına rağmen yükleniciden bu yanan araçların maddi sorumluluğu talep edilmemiştir.

Araç bakımda çalışan teknik personelin çalışacağı birim konusunda eğitimli ve sertifikalı olması şarttır. Yine bir örnek vermek gerekirse bir elektrikçi, oto bakım tamircisinin yerine aracın alt kontrolü için araç altına yatırıldı. Bilmediği konuda tedbir almadığı için araç körüklerinin hava kaçırmasıyla işçi ilgisi olmayan işten dolayı hayatını kaybetti ve bu olay örtbas edildi."

Araçların periyodik bakım ve uygun yedek parçalarla uzun ömürlü olarak kullanılabileceğini ifade eden Özdemir, "Son alınan araçlarda ilave direksiyon sisteminde oluşan genel üretim hatasına müdahale ederek, yazılım güncellemesi yapıldığından dolayı tüm filo servise verilemiyor. Sabah ve akşam saatlerine bir kısım araç hizmete veriliyor. Büyük kısmı garajda tutuluyor." diye konuştu.

AK Parti döneminde kazalara karşı erken uyarı sistemi olarak "telemetri sistemi" geliştirilerek 580 araca adapte edildiğini anlatan Özdemir, ancak sistemin mevcut yönetim tarafından kullanılmadığını dile getirdi.