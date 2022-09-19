Saldırıda yaralanan asker GATA’ya sevk edildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Esentepe Karakolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre Nöbet değişimi yapılan askeri araca terör örgütü PKK/YPG tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Yaralı asker, askeri ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanes'ine kaldırıldı.

Saldırıda yaralanan ve Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Hamza Kurt Ankara GATA'ya sevk edilerek tedavi altına alındı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Kesir Şanlıurfa'da hudut karakoluna teröristlerce düzenlenen hain saldırıda yaralanan Hamza Kurt, tedavi için Ankara'ya getirildi. Askerimizin, sağlık durumu hakkında bilgi aldık. Acil şifa diliyorum. ''ifadesini kullandı.