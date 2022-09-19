Giriş Tarihi: 19.9.2022 12:19Son Güncelleme: 19.9.2022 12:31
SON DAKİKA: Fatih'te polis durdurduğu araçtaki 2 kişi tarafından vuruldu! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
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Son dakika haberine göre; Fatih Nişanca Mahallesi’nde polis, durdurdukları 2 şüpheli şahıs tarafından silahla vuruldu. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edilirken, yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'un Fatih ilçesinde kimlik kontrolü yapan 2 polis memuru silahlı saldırıya uğradı. Saldırganların 2 kişi olduğu belirtilirken yaralı polisler hastaneye kaldırıldı. Polisin saldırganları arama çalışması sürüyor.
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SON DAKİKA: Fatih'te polis durdurduğu araçtaki 2 kişi tarafından vuruldu! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi