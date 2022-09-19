Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Fatih'te polis durdurduğu araçtaki 2 kişi tarafından vuruldu! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Giriş Tarihi: 19.9.2022 12:19 Son Güncelleme: 19.9.2022 12:31

SON DAKİKA: Fatih'te polis durdurduğu araçtaki 2 kişi tarafından vuruldu! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

SON DAKİKA: Fatih’te polis durdurduğu araçtaki 2 kişi tarafından vuruldu! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika haberine göre; Fatih Nişanca Mahallesi’nde polis, durdurdukları 2 şüpheli şahıs tarafından silahla vuruldu. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edilirken, yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde kimlik kontrolü yapan 2 polis memuru silahlı saldırıya uğradı. Saldırganların 2 kişi olduğu belirtilirken yaralı polisler hastaneye kaldırıldı. Polisin saldırganları arama çalışması sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Fatih'te polis durdurduğu araçtaki 2 kişi tarafından vuruldu! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA