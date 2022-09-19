SON DAKİKA! İstanbul'da çifte vahşet: 2 kişiyi öldürdü 4 kişiyi yaraladı "ben yapmadım" dedi

Başakşehir ve Fatih'te meydana gelen öldürme ve yaralama olaylarının ardından alarma geçen Asayiş şube müdürlüğüne bağlı ekiplerin hepsinin şüpheliyi yakalamak için görevlendirildiği belirlendi. Asayiş şube müdürlüğü bünyesinde bulunan Oto hırsızlık Bürosu , Hırsızlık Bürosu, Dolandırıcılık Bürosu, Ahlak ve Kumar Büro Gasp ve Cinayet Bürolarının koordineli bir şekilde yakalama çalışmalarına katıldığı bu amaçla Büro Amirleri dahil tüm personelin sahaya sürüldüğü öğrenildi.

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DRONE İLE ARAMA YAPILDI



Polis şüphelinin çalılardan oluşan bir bölgede saklanmış olma ihtimali üzerine dronlarla arama yaptı. Yapılan çalışmalar sonucu Şahintepesi ile Güvercintepe arasında bulunan viyadüğün altında saklanan şüphelinin kıskıvrak yakalandığı öğrenildi. Şüphelinin üzerinden bir tabanca ile 74 mermi bulundu. Şüphelinin suç dosyasının da kabarık 16 kaydının olduğu öğrenildi. Güven timlerinden 2 polis memurunu yaralayıp kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürerken zanlı Güven Güler'in 16 ayrı suçtan sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı. Güven Güler'in öldürdüğü arkadaşı Ergül Maden'inde 12 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi. Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Küçükçekemce'de gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine getirildi.

"BEN YAPMADIM"

Yakalandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Güven Güler yapılan ilgi sorgusunda yaptıklarının hepsini inkar ettiği öğrenildi. Cinayet ve yaralama olaylarını kendisinin yapmadığını iddia eden şüphelinin, polislere ateş ettiği iddialarını da kabul etmediği öğrenildi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen şüphelinin Cinayetleri neden işledin sorununa "Ben kimseyi öldürmedim. Kimseyi yaralamadım." cevabını verdiği belirtildi. Merdivenlerden çıkarken ise; " bana neden böyle davranıyorsunuz" dedi. Şüphelinin sorgusuna Cinayet Büro Amirliğinde sabaha kadar devam edilecek. Öte yandan şüphelinin polislere yaraladığı sırada yanında bulunan şüphelinin de yakalanması için operasyonları aralıksız sürdüğü belirtildi.