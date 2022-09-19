SON DAKİKA | MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." açıklamasında bulundu.

MSB, "Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek!" ifadelerini kullandı.