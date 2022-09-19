Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi!
Giriş Tarihi: 19.9.2022 18:28

SON DAKİKA | MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi!

SON DAKİKA | MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." açıklamasında bulundu.

MSB, "Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek!" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA | MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi!
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