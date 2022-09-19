Giriş Tarihi: 19.9.2022 09:47 Son Güncelleme: 19.9.2022 09:56

SON DAKİKA: Şehidin intikamı alındı! Saldırıyı gerçekleştiren de dahil 17 terörist etkisiz...

Son dakika haberine göre; Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gerçekleştirilen roketatarlı tacizde Ulş. Söz. Er İsmet Aybek şehit düşmüştü. Bu terör saldırısının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, atışın geldiği noktayı tespit ederek misli ile karşılık verdi. Cezalandırma Operasyonu kapsamında 80 hedef vuruldu, 17 terörist öldürüldü. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; saldırıyı gerçekleştiren terörist de öldürüldü.