6’lı masada bakanlık pazarlığının ardından milletvekilliği pazarlığı

Muhalefette pazarlıkların biri bitmeden diğeri başlıyor. Kapalı kapılar ardında, koltuk hesapları yapılıyor.

"HDP'YE BAKANLIK VERİLEBİLİR"

CHP'li Gürsel Tekin, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu canlı yayında Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'ye ilişkin çok tartışılacak açıklamalara imza atmıştı. HDP'ye bakanlık verilebileceğini söyleyen Gürsel Tekin, "Her partiye de verilebilir. O da anayasaya göre seçime bir hak kazanmış bir partidir." ifadelerini kullandı.

6'LI MASADA BAKANLIK PAZARLIĞININ ARDINDAN MİLLETVEKİLİ PAZARLIĞI

Muhalefette pazarlıkların biri bitmeden diğeri başlıyor. Kapalı kapılar ardında, koltuk hesapları yapılıyor. CHP'li Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık çıkışı gündemdeki yerini korurken, 6'lı masada milletvekili aday listeleriyle ilgili de sıkı pazarlıklar söz konusu... Kurmaylar düzeyinde yapılan görüşmelerde her il için ayrı strateji planlanıyor

40 İLDE 'ORTAK LİSTE' ÖNERİSİ

Pazarlıklar sürerken Kılıçdaroğlu'dan da 6'lı masaya ortak liste önerisi geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, '41 ilde bağımsız yani kendi partisi altında girenlerin, geri kalan 40 il ve 87 seçim çevresinde müşterek girme ihtimali olabilir. Bu konuda bir çalışma yaptık.Hangi illerde ortak liste çıkarırsak hangi illerde bağımsız hangi illerde ortak listeyle girersek daha başarılı oluruz diye simülasyonlar yaptık. Kazancımız kaybımız ne olur? diye bu çalışmalar sürdürüyoruz. Tabii bir de HDP gerçeği var' ifadelerine yer verdi.



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