Bakan Dönmez: “Madencilik ve madenci bizim için çok önemli”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'nde çalışan madencilerle bir araya geldi.

Ziyarete Bartın Valisi Dr. Nurten Arslan, TBMM AK Parti Grup Başkan Vekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, GMİS Yönetim Kurulu Üyeleri, TTK Yöneticileri ile bürokratlar, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.

Ziyarette ilk konuşmayı GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil yaptı. Yeşil, "Sayın Bakanımız, yoğun programı arasında sizleri, çalıştığınız yerde ziyaret etmek için vaktini ayırdı. Bugün burada bizlerle. Ben hepiniz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Yeşil'in konuşması sırasında madenciler "İşte Başkan İşte Sendika" sloganını attılar.

TBMM AK Parti Grup Başkan Vekili Yılmaz Tunç ise, "Sayın Bakanımız Bartın'daki enerji yatırımlarının koordinasyonu ve 380 KWlık trafo merkezinin açılışı için Bartınımıza geldiler. Filyos Projesi'ndeki incelemelerin ardından Bartınımızdalar. Tabii Bartın'a gelmişken madenciyi ziyaret etmeden gitmek olmaz dedi Sayın Bakanımız. Amasra Taşkömürü Müessesesi'ni ziyaret ederek sizlerle buluşmak istediler. Sayın Bakanımıza bizleri, madencimizi yalnız bırakmadığı için çok çok teşekkür ediyorum.

Sizlerin çalışma hayatını kolaylaştırma adına, tabii TÜRK-İŞ Genel Başkanımız Ergün Ağabeyimizin sizler adına Sendika ile Meclis arasında mekik dokuduğu zamanları biliyorum. Madencilerin çalışma hayatıyla alakalı çok önemli ilerlemeler sağlandı. Madencilik zor iştir, ne yapsak azdır" dedi.

ATALAY: TTK'YA İŞÇİ ALINMASI GEREKİYOR

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da şöyle konuştu: "Değerli işçi kardeşlerim 6 ay evvel Zonguldak'taydım. 6 ay sonra değerli Bakanımla birlikte buradayız. Dün Sayın Bakanımız ile Sakarya Gaz Sahasını dolaştık. Yarım asırdır Türkiye'de böyle bir proje yok. 7 bin kişi çalışıyor. Şu anda denizde 32 gemi var. Bu devasa bir proje. Orası milli güvenlik için önemli, bizim geleceğimiz için önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Değerli işçi arkadaşlarım, ben sizlerle ilgili ne zaman sıkıntılı olduysam kapısını çaldığım iki bakanlık Çalışma Bakanlığı ile Enerji Bakanlığı. Sayın Bakanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Kısa bir süre önce Soma'da bir sahayla ilgili bir sıkıntı vardı. Sayın Bakanım o meseleyi hemen çözdü.

Burayla ilgili anlatma imkanı bulduk. Promosyonların güncellenmesi gerekiyor. Sayın Bakanım talimat vereceğim dedi. Maden şehit aileleriyle ilgili Sayın Bakanımızın da Cumhurbaşkanımızın da sözü var. Şehit ailelerinin işbaşı yapmasıyla ilgili. Onunla ilgili de bir çalışma var. Sayın Bakanım inşallah onunla ilgili olumlu bir bilgi verir.Benim için de bu bölge için de en önemlisi 4 bin işçi emekli oldu. İşçi alınması gerekiyor. İyi günde de kötü günde de sizlerle birlikte olmaya gayret sarf ediyorum"

56 gündür grevde olan Ece Seramik işçilerini de ziyaret ettiğini belirten Atalay, "Örgütlenmeden ürkmemek lazım. O yüzden oradaki meseleye de bir an önce çözüm bulmak gerekiyor" dedi.

Atalay'ın konuşması sırasında madenciler, "TÜRK-İŞ nerede biz oradayız" sloganını attı.

BAKAN DÖNMEZ: MADENCİLİK VE MADENCİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TTK'ya işçi alımı için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Dönmez, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ile TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın banka promosyonlarının güncellenmesi ile ilgili talepleri kendisine ilettiklerini belirterek TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu'na banka promosyonunun güncellenmesi talimatını verdi. Bakan Dönmez; "İşçinin lehine ne kadar kopartabiliyorsak çalışacağız. İşçimizin, çalışanımızın lehine ne kadar kopartabilirsek o kadar karlıyız diyoruz" dedi.

Bakan Fatih Dönmez şöyle konuştu: "Madencilerin ocaktan çıkınca "Geçmiş olsun" dileğinde bulunmasının gelenek olduğunu belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Öncelikle şunu söyleyeyim; Önce güvenlik. Sizin canınızın güvenliği şu tesisin tamamına değişmeyiz. Yöneticileri atadığımızda ilk talimat üretim bir miktar aksayabilir, telafi ederiz, ama bir işçimizin kılına, tırnağına bir zarar gelmesin. Tabii zaman içinde çok trajik, üzücü kazalarımız olmadı değil. Bunları hep birlikte yaşadık. Bu iş kazalarına rağmen kömür işletmesi adeta şehrin kılcal damarlarına kadar işlemiş. İnsan sevmeden o sahaya inip çalışamaz. Büyük bir fedakarlık gösteriliyor" dedi.

Ocağa ilk olarak üniversite 3. Sınıfta okurken bir teknik gezi için Armutçuk'ta girdiğini anlatan Bakan Dönmez, "Ocağa indik, gezdik dolaştık, belki elimizi kömüre bile sürmedik. Çıktığımızda bir birimize baktığımızda birbirimizi tanıyamaz hale gelmiştik. Şimdi işçi kardeşimiz 8 saat orada kömürle uğraşıyor. Başkaları ne derse desin kömürün karası, altının sarısından daha değerli benim için" ifadelerini kullandı.

Son dönemlerde başta batılı ülkeler olmak üzere iklim değişikliği ile mücadele anlamında kömür aleyhine bir takım planlar, programlar açıklandığını belirten Bakan Dönmez, "Ama bugün hepsi kömür peşinde. Gaz olmayınca hepsi kömüre yöneldi. Kömürün fiyatları da aldı başını gitti. Kömürde de anormal fiyat yükselmeleri var.

TTK'YA İŞÇİ ALIMI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Türkiye kömür rezervleri açısından son derece zengin ülkelerden birisi. Son keşiflerle birlikte 20 milyon ton kömürümüz var. Linyit ve taşkömürü. Bunun 1,5 milyar tonu taşkömürü ve son derece kaliteli bir kömürden bahsediyoruz. Ama yıllık üretimimiz yıllık 1 ila 1,5 milyon ton arasında değişiyor.

Böyle baktığınızda 1000 yılda burayı bitiremezsiniz. Onun için de diyoruz ki kim üretirse üretsin üretim artsın, istihdam artsın. Nitekim bizim yeni ekonomi modelimizde de yatırım, istihdam, üretim, ihracat var. Belki ihraç edecek kadar üretmiyoruz ama zaten kaliteli kömürü ithal de ediyoruz. Yıllık 30 milyon ton kömür ithalatı var. Bugünkü rakamlarla baktığımızda fiyatın 300-400 dolar arasında değiştiğini hesaplayacak olursak neredeyse 10 milyar dolarlık kömür ithalatı var.

Yerin altında duruyor kardeşim, müsaade edin çıkartalım. Şimdi birileri buraya gelip biz madencinin kardeşiyiz, dostuyuz diyecek, başka bir yerde de kömür madeni açılmasına engel olacak, protesto olacak. Bunlara prim vermeyeceğiz. Burada madencinin yanındaysan Aydın'da da, Denizli'de de, Eskişehir'de de madencinin yanında olacaksın.Biz o kadar zengin bir ülke değiliz ki maden ocaklarımızı kapatalım da dışarıdan kömür ithal edelim. Kaynağımız burada. İşçimiz var çalışmak istiyorlar. Başkan ne dedi "Daha fazla işçi alsanız" dedi. Ben de istiyorum, çalışıyoruz.

En son 2019 yılında 1500 işçi alımı oldu. Emekliliklerden dolayı zaman zaman istihdamımızda azalmalar oluyor. Dolayısıyla bizim üretim planlarımızı da bunlar etkileyebiliyor. Her bir müessesenin bir üretim planı var. Ona dayalı olarak da iş gücü planlaması yapılıyor. Arkadaşlar da şimdi tekrar çalışıyorlar. İmkanlar ölçüsünde bunları inşallah kararlaştırdıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Gerekirse böyle bir duyuruyu burada yapacağız" dedi.

2013 yılındaki Soma kazasının ardandan maden iş kolunda çalışanlara yönelik özellikle yeraltında özel tedbirler alındığını, çalışma şartlarının iyileştirildiğini, çalışma saatlerinin kısaltıldığını, hafta sonu tatili kazandırıldığını, en az iki asgari ücret şartı getirildiğini hatırlatan Bakan Dönmez, "O tedbirlerden sonra iş kazaları bıçak gibi azalır hale geldi. Evet sıfırlayamadık. Gönül ister ki hedefimiz o, sıfır ölümlü iş kazası olsun. Ama dünyanın en riskli iş kollarından biri de maalesef maden sektörü.Tabii orada işveren kadar emekçi, işçi kardeşlerimizin de çok hassas ve dikkatli olması lazım" dedi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) 6 bini yeraltında olmak üzere 8 bin 600 çalışan olduğunu belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Hepinizin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Üretim artışı hedefimiz var. Mekanizeye geçmemiz lazım. Hem üretim artışını sağlayacağız hem de iş kazalarını daha da azaltmış olacağız" dedi.

Amasra ve Filyos açıklarında bulunan doğalgaz rezervinin konutların ihtiyacını 25 yıl karşılayacağını ifade etti.

Bakan Fatih Dönmez, "Bir taraftan da buradaki kömürü değerlendireceğiz. Kömürün vazgeçilmez olduğu bazı endüstriyel sanayi üretim tesisleri var. Metalurjik kömür; bunu kullanmadan, yani koklaşabilir kömürü kullanmadan demir-çelik üretme imkanımız yok. Demek ki devam etmek zorundayız. Hemen burada iki güzide tesisimiz var; Ereğli Demir-çelik ve Karabük demir-çelik.Biz madenciliği önemsiyoruz, madenciyi önemsiyoruz. Bu sektörde 142 bin çalışan var. Aileleriyle ve yan sektörlerle birlikte en az yarım milyon insanımız bu işten ekmek yiyor.

Geçtiğimiz yıl maden ihracatında 6 milyar dolarla rekor kırdık. Bu sene bu 6 milyar doları da aşacağız. Dün ithal ettiğimiz ürünleri bugün artık ihraç eder hale geldik. Boru biz üretiyoruz. Tüm dünyaya satıyoruz. Adam demir-çelikle mukavemetini artırıyor. Borlu çelik alıyorduk daha fazla bedel ödeyerek. Yine biz borun tonunu bir kaç yüz dolara satıyorduk. Elinde teknoloji sahibi olan ülkeler on bin dolara yirmi bin dolara geri alıyorduk. Hamallık yapıyorsunuz. Ham cevheri sat, adam işlesin sana geri satsın. Alın terine akıl teri katarsak yüz dolar bin dolar, on bin dolar, yüz bin dolar oluyor. İşçimizin, mühendisimizin, teknik elemanlarımızın alın teri ve akıl teri bizim için kutsaldır." dedi.

GMİS İSTEDİ, BAKAN DÖNMEZ BANKA PROMOSYONLARININ GÜNCELLENMESİ TALİMATINI VERDİ

Banka promosyonlarının güncellenmesi ile ilgili Genel Maden İşçileri Sendikası'nın talebi ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın ifadeleri üzerine açıklama yapan Bakan Dönmez, "Promosyonla alakalı olarak, artan ücretlerden dolayı, kurumların geçmiş yıllarda bankalarla yaptığı anlaşmalar var. Ücret artışlarından dolayı bunların bir güncellenme ihtiyacı oldu. Bana da intikal etti, ben de arkadaşlara, genel müdürümüz de burada, masaya oturalım, işçinin lehine ne kadar kopartabiliyorsak çalışacağız. İşçimizin, çalışanımızın lehine ne kadar kopartabilirsek o kadar karlıyız diyoruz. Attığınız pası arkadaşların önüne koydum, penaltı noktasına diktim" dedi.

Bakan Dönmez'in konuşması sırasında madenciler, "İşte devlet, işte madenci" sloganını attı.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, bir madenciyle birlikte Bakan Dönmez'e madenci feneri takdim ederken Ergün Atalay'a kömür üretimini simgeleyen bir heykel hediye etti.