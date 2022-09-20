Başkan Erdoğan’dan Reuters muhabirinin sorusuna çok net yanıt: O Biden, Ben de Erdoğan!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 77. Genel Kurulu için bulunduğu ABD'nin New-York kentinde yoğun diplomatik temaslarını sürdürüyor. Zirve kapsamında bulunduğu ABD'de Başkan Erdoğan'ın Reuters muhabirine verdiği bir yanıt ise dikkat çekti...

Reuters muhabiri sordu Başkan Erdoğan cevapladı: Yok niye, O Biden, ben de Erdoğan | Video

Reuters muhabirinin 'Biden ile görüşecek misiniz?' sorusuna "Resepsiyonuna katılacağım" diyerek cevap veren Başkan Erdoğan, 'Görüşmüş olmayı diler miydiniz?' sorusuna ise " Yok niye, O Biden ise ben de Erdoğan 'ım" diye cevap verdi.

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