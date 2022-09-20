Belediye başkan yardımcısına saldırıda yasak ilişki iddiası

Antalya'da Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı ve CHP'li Belediye Meclis Üyesi Hasan Aydın'ı tabancayla vurarak yaralayan Recep Teke (41), tutuklanarak cezaevine konuldu. İlçede berberlik yapan Teke, daha önce belediyede çalışan evli ve iki çocuk annesi D.A. (35) ile dört yıldır ilişki yaşadığını öne sürdü. Teke saldırıyı, Aydın'ın da D.A. ile ilişki yaşaması nedeniyle gerçekleştirdiğini iddia etti. Bunun üzerine ifadesine başvurulan D.A. ise Teke ile ilişkisini doğrularken, Aydın ile ilişki iddialarını reddetti. DHA