Emine Erdoğan, ABD Müslüman Örgütler Konseyi’nden ödül aldı: İnsani yardımlarımız Iürk halkının vicdan pusulasıdır

EmineErdoğan, ABD Müslüman Örgütler Konseyi (USCMO) tarafından New York'ta düzenlenen törende, sosyal projeler, eğitim, çevre ve insani yardım alanlarında Müslüman kadınlara verilen "Uluslararası Başarı ve Topluma Katkı Ödülü"nü aldı. Törende, USCMO Genel Sekreteri Osama Jammal tarafından karşılanan Emine Erdoğan yaptığı duygusal konuşmada özetle şunları söyledi:Türkiye'nin insani yardım tecrübesi, bir dış politikadan çok daha fazlasıdır. 'Çorbada tuzum olsun, taşın altında elim olsun, komşusu açken tok yatan bizden değildir' diyen Türk halkının vicdan pusulasıdır. Din, dil, ırk gibi ayrımlar olmadan her yerde yardıma koştuklarını ve Afrika'da, Suriye'de, Filistin'de, Ukrayna'da, farklı insanları değil, aynı insanlık ailesinin dara düşmüş fertlerini gördük.Buradan herkese seslenmek istiyorum: Gelin, kan kaybeden insanlığı ayağa kaldıralım. Gelin, dünyanın tüm çocuklarına, insanlığın öz evlatları nazarıyla bakalım. Dünyayı herkes için güvenli ve insan onurunun ayakta kaldığı bir yer haline getirelim.EMİNE Erdoğan'ın yanı sıra Afrika kökenli Amerikalı aktivist Ayşe el-Adeviye'ye, insan hakları ve sosyal adalet konusunda kurucusu olduğu "İslam'da Kadınlar" isimli kuruluştaki faaliyetleri dolayısıyla ödül verildi. Adeviye, ödülünü Emine Erdoğan'ın elinden aldı. Kovid- 19 salgını dönemindeki çalışmaları dolayısıyla Dr. Uzma Syed, Müslüman kadınlara başarılarıyla ilham olmaları dolayısıyla da Amerikalı gazeteci Ayşe K. Mustafa ve televizyon muhabiri Thire Rahman da ödüle layık görüldü.(Emine Erdoğan) 2021 yılında 7.7 milyar dolar tutarındaki yardımlarımız, başta Suriye, Somali, Filistin olmak üzere 122 ülkeye ulaştı. İnsani yardımlarımızı sadece ikili düzeyde değil, BM aracılığıyla artırarak sürdürüyoruz. Başta Kızılay, AFAD ve TİKA olmak üzere tüm kurumlarımız, dünyanın dört bir yanına sadece yardım değil, insanlığın ölmediği inancını taşıyor.BU kıymetli ödülü, dünyanın vicdanı olan ülkem adına kabul ediyorum. Türkiye, bir vakıf medeniyeti mirasına sahiptir. Medeniyet karnemiz, zarafetiyle insanı hayrete düşüren bir hayır yarışının örnekleriyle dopdoludur. Ne mutlu ki 2022 Küresel İnsani Yardım Raporu'na göre, 2021 yılında da 'dünyanın en cömert ülkesi' olmaya devam ettik. Sevginin ve merhametin, bir ülkenin karakteri olabileceğine dair güveni tazeledik.KOVID-19 salgınında tüm dünya belirsizlik içinde kapanmışken Türkiye olarak 160 ülkeye yardım gönderdik. Afrika'ya 4.4 milyon doz aşı bağışladık. Kurtuluşun, tek başına değil, hep birlikte olursa anlamlı olduğuna inandık. Tüm mazlumların uluslararası platformlarda sesi olmaya devam edeceğiz. Dilerim ki bu çaba tüm insanlığın ortak çabası olsun. Dünyanın tüm çocuklarına, insanlığın öz evlatları nazarıyla bakalım.