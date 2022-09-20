Haberler Gündem Haberleri İki lideri Başkan Erdoğan tanıştırdı! BM Genel Kurulu'nda renkli anlar
Giriş Tarihi: 21.9.2022 02:05 Son Güncelleme: 21.9.2022 02:13

İki lideri Başkan Erdoğan tanıştırdı! BM Genel Kurulu'nda renkli anlar

İHA
İki lideri Başkan Erdoğan tanıştırdı! BM Genel Kurulu’nda renkli anlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile görüşmesinin ardından yanlarına gelen Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol ile bir süre sohbet etti

BM 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, BM Genel Merkezi'ndeki sohbet sırasında Niinistö ile Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol'u tanıştırdı.

Güney Kore Cumhurbaşkanı, Başkan Erdoğan'ı ülkesine davet etti

Yoon Suk-yeol, Başkan Erdoğan'ın NATO'daki rolünü ve liderliğini takdir ettiklerini söyledi.

Başkan Erdoğan, Yoon Suk-yeol'un kendisini ülkesine davet etmesi üzerine, en yakın zamanda Güney Kore'ye bir ziyaret planladığını belirterek, "Görüşmemiz lazım. Yapacağımız çok işler var." dedi.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol ayrıca eşi Kim Kun-hee'nin Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde New York'ta düzenlenen Türk mutfağı programına katılacağını da aktardı.

SON DAKİKA | Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu! Başkan Erdoğan: Teröristleri desteklemekten vazgeçin

ARKADAŞINA GÖNDER
İki lideri Başkan Erdoğan tanıştırdı! BM Genel Kurulu'nda renkli anlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA