Kılıçdaroğlu şimdi de şehirlere bakanlık vadetmeye başladı! Elazığ’dan başladı...

Haziran ayında gerçekleşecek seçimler için Türkiye'de siyasi partilerin çalışmaları sürerken Cumhur İttifakı'nda aday ve politikalar dahil birçok konu netleşti. Buna karşın politikalarını ve adaylarını açıklayamayan CHP ve altılı masada ise garip açıklamalar gündeme gelmeye devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şimdi de oy alabilmek için şehirlere bakanlık vadetmeye başladı.
ŞEHİRLERE BAKANLIK VADETMEYE BAŞLADI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir programa katıldığı Elazığ'da garip bulunan açıklamalarda bulundu. Elazığ'a iktidar olduklarında bakanlık vereceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu bunun teyidi için kendisine yöneltilen 'Elazığ'a bakanlık verecek misiniz?' sorusuna "Vereceğiz vereceğiz. Neden vermeyelim?" cevabını verdi.
BU HIZLA GİDERSE 81 TANE BAKAN ATAMASI GEREKECEK!
Bakanların liyakatı, bakanlıkların niteliği gibi siyasetin ciddiyetinden uzak Elazığ'a bakanlık vaadi ile alay konusu olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Şimdi de şehirlere bakanlık dağıtıyor. Bu hızla giderse 81 tane bakan ataması yapması gerekecek" yorumları yapıldı.
CHP'den bir bakanlık vaadi daha! Kılıçdaroğlu: "Biz iktidar olursak Elazığ'a bakanlık vereceğiz" | Video