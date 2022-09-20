Kılıçdaroğlu şimdi de şehirlere bakanlık vadetmeye başladı! Elazığ’dan başladı...

Haziran ayında gerçekleşecek seçimler için Türkiye'de siyasi partilerin çalışmaları sürerken Cumhur İttifakı'nda aday ve politikalar dahil birçok konu netleşti. Buna karşın politikalarını ve adaylarını açıklayamayan CHP ve altılı masada ise garip açıklamalar gündeme gelmeye devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şimdi de oy alabilmek için şehirlere bakanlık vadetmeye başladı.