Haberler Gündem Haberleri Kılıçdaroğlu şimdi de şehirlere bakanlık vadetmeye başladı! Elazığ'dan başladı...
Giriş Tarihi: 20.9.2022 11:49 Son Güncelleme: 20.9.2022 12:11

Kılıçdaroğlu şimdi de şehirlere bakanlık vadetmeye başladı! Elazığ'dan başladı...

Kılıçdaroğlu şimdi de şehirlere bakanlık vadetmeye başladı! Elazığ’dan başladı...

Adaylarını belirleyip politikalarını açıklaması beklenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDP'ye bakanlık verme planının ardından şimdi de oy almak istediği şehirlere bakanlık vaadinde bulunmaya başladı. Elazığ'da bir programa konuk olan Kılıçdaroğlu iktidara gelirlerse Elazığ'a bakanlık vereceklerini iddia etti.

Haziran ayında gerçekleşecek seçimler için Türkiye'de siyasi partilerin çalışmaları sürerken Cumhur İttifakı'nda aday ve politikalar dahil birçok konu netleşti. Buna karşın politikalarını ve adaylarını açıklayamayan CHP ve altılı masada ise garip açıklamalar gündeme gelmeye devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şimdi de oy alabilmek için şehirlere bakanlık vadetmeye başladı.

ŞEHİRLERE BAKANLIK VADETMEYE BAŞLADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir programa katıldığı Elazığ'da garip bulunan açıklamalarda bulundu. Elazığ'a iktidar olduklarında bakanlık vereceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu bunun teyidi için kendisine yöneltilen 'Elazığ'a bakanlık verecek misiniz?' sorusuna "Vereceğiz vereceğiz. Neden vermeyelim?" cevabını verdi.

BU HIZLA GİDERSE 81 TANE BAKAN ATAMASI GEREKECEK!

Bakanların liyakatı, bakanlıkların niteliği gibi siyasetin ciddiyetinden uzak Elazığ'a bakanlık vaadi ile alay konusu olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Şimdi de şehirlere bakanlık dağıtıyor. Bu hızla giderse 81 tane bakan ataması yapması gerekecek" yorumları yapıldı.

CHP'den bir bakanlık vaadi daha! Kılıçdaroğlu: "Biz iktidar olursak Elazığ'a bakanlık vereceğiz" | Video

HDP'YE BAKANLIK VERME SKANDALIYLA GÜNDEME GELMİŞLERDİ

Bilindiği gibi CHP'de Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklamaları 6'lı masada çatlağa neden olmuş ve skandal ifadeler uzun süre tartışılmıştı.

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Kılıçdaroğlu şimdi de şehirlere bakanlık vadetmeye başladı! Elazığ'dan başladı...
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