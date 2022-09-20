Kılıçdaroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davanın hakimine tehdit gibi sözler

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Elazığ'da İBB'nin yaptırdığı Elazığ Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaatının temel atma törenine katıldı.

TEHDİT GİBİ SÖZLER

Törende konuşma yapan Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı İmamoğlu'nun yargılandığı davaya bakan hakimi tehdit etti. Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada, İmamoğlu'nun davasına bakan hakime seslenerek, "Yargı için yüz karası olmak istemiyorsan hukukun üstünlüğüne göre karar vereceksin, sarayın talimatına göre değil" dedi.

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adaletin olmadığı yerde hukuk, insan hakları olmaz. Siz adalet dağıtan kişiyi yönlendiriyorsanız, adaleti yok ediyorsunuz demek. Önlerinde büyük bir engel var Ekrem İmamoğlu. Nasıl yetkilerini alırız, tüm çaba bunun üzerine kurulu. Hakimlere sesleniyorum; size söylenmeyi sözü nasıl üstlendiniz? Sizin adaletsizliğinizi biliyorum. Bunu yapanlar 'hakim değil, çete' dedim. Sen bu kararı veriyorsun, bakanla ilgili bir sözü üzerine alıyorsun. Hakimi değiştiriyor. Ceza verecek hakim gelsin diyor. Bu konuda bir de uzman raporu var ama o hakimi değiştirdiler. Hakim, vicdani kanaati ve hukukun üstünlüğüne göre adalet dağıtır" diye konuştu.