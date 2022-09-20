Savunma sanayinin gözde firmaları Güney Afrika’da görücüye çıkıyor

Afrika ülkeleri başta olmak üzere bütün katılımcılara Türk Savunma Sanayii firmaları tarafından üretilen ürünlerin ve hizmetlerin tanıtımının yapılacağı AAD 2022'ye 30 ülkeden 450 firma katılıyor. Fuar, Afrika kıtasında düzenlenen hava, kara ve deniz yeteneklerinin sergilendiği en büyük ve en gelişmiş teknolojileri barındıran savunma ve havacılık fuarı özelliği taşıyor. Fuar süresince Türk savunma sanayii firmalarının ürettiği çeşitli insansız kara ve hava araçları, zırhlı araç platformları, silah sistemleri, deniz sistemleri, elektronik sistemler, mühimmat, simülatörler ve lojistik destek ürünleri tanıtılacak. Fuara, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile birlikte Türk savunma sanayii firmalarının üst düzey yöneticilerinin de katılması bekleniyor.