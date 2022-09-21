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Giriş Tarihi: 21.9.2022 16:11 Son Güncelleme: 21.9.2022 16:13

Bakan Koca o iddiaları yalanladı! Kapatılacak hastanemiz yok

AA
Bakan Koca o iddiaları yalanladı! Kapatılacak hastanemiz yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Etlik Şehir Hastanesinin 28 Eylül'de açılacağını bildirdi. Bakan Koca, Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kapatılacağı yönündeki iddiaların da asılsız olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Etlik Şehir Hastanesinin 28 Eylül'de açılacağını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Ankara Etlik Şehir Hastanesi 28 Eylül'de açılıyor. Bu hastanenin açılışı sebebiyle Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kapatılacağı yönündeki iddialar asılsızdır. Kapatılacak hastanemiz yok. Gurur duyulacak yeni bir hastanemiz var. Hayırlı olsun."

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Bakan Koca o iddiaları yalanladı! Kapatılacak hastanemiz yok
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