Bodrum’da FETÖ operasyonu

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla Kaçakçılık ve Organize suçlarla Şube Müdürlüğü Bodrum Büro Amirliği ekipleri hız kesmeden operasyonlara devam ediyor.

Bodrum'da FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan önceden işlem yapılan dosyaları İstinafta bulunan veya aranan şahısların yakalanması için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda yasadışı yollarla yurtdışına kaçmaya çalışan şahıslara göz açtırmayan KOM ekipleri hergün farklı bir operasyon yapıyor.

Son bir ay içerisinde yapılan operasyonlarda FETÖ üyesi İ.A, A.S, B.Ç, A,K, O.U,Ö.K, H.B,A.E,Y.T, E.A,M.AÖ, E.Ö, S.G,M.G,S.K,F.M.D isimli 16 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son olarak FETO/PDY terör örgütü mensubu şahısların Yunanistan ülkesine kaçacağı yönünde yapılan ihbar üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında 3 örgüt mensubu ele geçirilmiş olup, yakalanan 2 şahıs tutuklanmış, 1 şahıs hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada FETÖ'ye karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği, operasyonlara devam edileceği bildirildi.