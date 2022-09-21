Cinayetlerin tanığı olayları anlattı! “Oğlun nerde dedi yok deyince öldürdü”





"EVDE YOK DEDİ ÖLDÜRDÜ"

Güven Güler'den sonra gözaltına alınan arkadaşı 17 yaşındaki A.Ü. ise poliste verdiği ifadesinde şüphelinin işlediği iki cinayette ve polisler dahil yaralama olaylarında yanında olduğunu itiraf etti. 17 yaşındaki A.Ü. ifadesinde şüpheliyle Ergül Maden'i öldürdükten sonra yolda karşılaştığını anlatarak "Bana Küçükçekmece'de bir arkadaşımıza gitmemiz gerektiğini söyledi. Birlikte oraya gittik. Kapıyı babası açtı. Ona arkadaşımızı sorduğumuzda bize "Onu ne yapacaksınız. Evde yok" deyince Güven silahını çekerek onu vurdu." dedi. A.Ü. daha sonra onunla birlikte oradan kaçtıklarını anlattı.



"YENGESİ EVE ALMADI ÖLDÜRDÜ"

Bu cinayetin ardından Güven Güler'in amcasının evine gittiklerini anlatan A.Ü. " Orada kapıyı yengesi açtı. İçeri girmek istedi. Onu içeri almak istemeyince silahını çıkarıp ona ateş etti. Silah sesi üzerine üst kattan iki kişi indi. Onlara da ateş etti. Sonra oradan hızla uzaklaştık." dediği belirtildi. Daha sonra kaçarken Fatih bölgesinde polislerle karşılaştıklarını anlatan A.Ü. "Bize polis olduklarını söyleyerek yaklaştılar ve kimlik göstermemizi istediler. Yine silahını çekerek onlara ateş etmeye başladı. Ben bütün olaylara tanıklık ettim." dediği öğrenildi.