"Sürdürülebilir ve Sağlıklı Türk Mutfağı" isimli etkinlikte konuşan Emine Erdoğan, "Mutfak, kültürel mirasın en önemli unsurlarından biridir. Bir ülkenin milli kimliğini, karakterini ve hatta medeniyet özünü yansıtan bir aynadır. Gastro-diplomasi ve gastro-turizm gibi kavramlar ülkelerin, kültür ve tanıtım politikalarının ana unsuru haline geldi." diye konuştu.

"Türk mutfağı, Anadolu'daki yüzlerce yıllık serüveninde birçok farklı medeniyetle etkileşime girmiştir. Mutfağımızın kapıları, farklı dinlerin, kültürlerin ve etnik grupların birlikte yaşama deneyimine açılır." diyen Erdoğan, Türkiye'nin barış ve hoşgörü niyetinin mutfak kültürünün pratiklerinden rahatça okunabileceğini belirtti.

Emine Erdoğan, "Soframızda yabancının yeri, her zaman 'Tanrı misafiri' olarak ayrılmıştır. Emsalsiz ikram kültürümüz, misafiri baş üstünde tuttuğumuzu anlatır. Kısacası sofralarımız cömertliğin, paylaşmanın, dayanışmanın, insan sevgisinin ve yaşam kültürümüzün özetidir." ifadelerine yer verdi.