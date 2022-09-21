HDP’nin reddi hâkim talebi reddedildi

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada HDP tarafından verilen ek savunmadaki talepleri görüşmek için toplandı. Toplantıda, reddi hâkim talebi reddedilirken, ek delil dosyası için 30 gün süre verildi. Anayasa Mahkemesi, 21 Haziran'da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılması istemiyle hazırladığı ikinci iddianameyi kabul etti. Bunun üzerine HDP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan kapatma davası kapsamında AYM'den savunma için 4 ay ek süre istedi. AYM, HDP'ye savunma için 60 gün, haklarında siyaset yasağı istenen kişiler için ise tebligat tesliminden sonra 30 gün ek süre verdi. HDP, 5 Kasım 2021'de kapatma davasıyla ilgili AYM'ye ön savunma verdi. AYM, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın esas hakkındaki görüşünü 20 Ocak 2021'de partiye gönderdi. Bunun üzerine AYM, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada partiye esas hakkındaki savunmasını yapması için 60 günlük ek süre verdi. Daha sonra HDP ek savunma verdi ve AYM 20 Eylül'de HDP'nin ek savunmasındaki talepleri değerlendirmek için toplandı. HDP'nin reddi hâkim talebi reddedilirken, AYM tarafından ek delil dosyası için 30 gün süre verildi.