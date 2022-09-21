Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanlığı açıkladı: Suç örgütü lideri Jovan Vukotiç'i öldürenler yakalandı!
Giriş Tarihi: 21.9.2022 20:56 Son Güncelleme: 21.9.2022 20:58

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Suç örgütü lideri Jovan Vukotiç'i öldürenler yakalandı!

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Suç örgütü lideri Jovan Vukotiç’i öldürenler yakalandı!

İçişleri Bakanlığı, yasadışı yollarla Türkiye'ye gelen 'SKALJARİ' isimli organize suç örgütünün yöneticilerinden Jovan Vukotiç'in öldürülmesiyle ilgili 12 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, "16.09.2022 günü yapılan operasyonla Radoje ZiVKOVİC ve Zdravko PERUNOVIC isimli şahıslarla birlikte toplam 12 şahıs gözaltına alındı." açıklamasında bulundu.

Bakanlık şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'de 3 yıl önce yakalanan ve Sırbistan'a teslim edildikten sonra orada serbest bırakılan, yasadışı yollarla tekrar Türkiye gelen Sırbistan'da "SKALJARİ" isimli Organize Suç Örgütü yöneticilerinden Jovan VUKOTİÇ, İstanbul Şişli'de motorlu iki şahıs tarafından aracına gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda öldürülmüş, araç içerisinde bulunan eşi, çocuğu ve şoförü sağ olarak kurtulmuştu. Olayla ilgili İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü geniş çaplı çalışma başlattı.

Bu çalışma sonrası saldırıyı, KAVAC isimi suç örgütü yöneticisi olan Radoje ZİVKOVİC isimli şahsın, ülkemizdeki bağlantıları aracılığıyla gerçekleştirdiği belirlendi.

16.09.2022 günü yapılan operasyonla Radoje ZiVKOVİC ve Zdravko PERUNOVIC isimli şahıslarla birlikte toplam 12 şahıs gözaltına alındı.

Şahıslarla birlikte 11 adet sahte kimlik, 6 adet sahte pasaport ve olayda kullanılan 2 adet silah ele geçirildi.

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İçişleri Bakanlığı açıkladı: Suç örgütü lideri Jovan Vukotiç'i öldürenler yakalandı!
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