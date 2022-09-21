Mansur Yavaş’tan ‘Köylülere yardım yapıyoruz’ algısı! 1 saatlik şova 695 bin TL ödendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) Bilkent Otel'de düzenlenen ve yalnızca 1 saat süren "Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli" buluşması programı için 695 bin TL harcadığı bilgisine ulaşıldı. Programa ilişkin adrese teslim ihale yapıldığı tespit edildi. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın 3 yılda 680 milyon lira yatırım yaptığını açıklamasına rağmen üreticilere 150 milyon lira verdiği bildirildi. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclis Üyesi ve ABB Ulaşım Komisyonu Başkanı Nihat Yalçın, "1 saatlik bir program için bir organizasyon şirketine 695 bin TL ödeme yapılmıştır. Hem de tamamen adrese teslim bir alımla. Ne hikmetse belediyenin tüm organizasyon işlerini bu şirket yapıyor" dedi.

"MANSUR YAVAŞ ALGI YAPIYOR"

SABAH'a konuşan Nihat Yalçın, Mansur Yavaş'ın algı yaptığını ve gerçeklerin gün yüzüne çıktığını söyledi: "Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın bütçe kesin hesabına baktığınızda gerçekleşen harcaması yıllara göre 2019 yılı 38 milyon 553 bin 709 TL, 2020 yılı 50 milyon 38 bin 282 TL ve 2021 yılı için 111 milyon 148 bin 345 TL'dir. Yani gördüğünüz gibi toplamda 199 milyon 740 bin 337 TL'dir. Buradan personel giderleri sosyal güvenlik giderleri düştüğünüzde kırsal kalkınmaya yapılan yatırım 3 yılda 150 milyon lirayı geçemez. Birçok konuda olduğu gibi burada da sadece algı yapılmış ve Ankaralılar yanlış bilgilendirilmiştir."





"Üstelik tüm bu algıyı yapabilmek adına düzenlenen 1 saatlik bir program için bir organizasyon şirketine 695 bin TL ödeme yapılmıştır. Hem de tamamen adrese teslim bir alımla. Ne hikmetse belediyenin tüm organizasyon işlerini bu şirket yapıyor. Sorsanız Ankara'da israf düzenini yıktık tüm alanlarda tasarruf sağladık derler. Şimdi soruyorum size 1 saatlik programa 695 bin TL ödeme yapan bir zihniyetin tasarruf, şeffaflık, saydamlık, kavramları ne kadar gerçekçi olabilir. Bu parayı Ankaralı çiftçilerimize yardım olarak verseydiniz."





Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Bilkent Otel'de düzenlenen "Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli" buluşması programı yapılmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de katıldığı programda konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kırsal kalkınmada 3 yılda yapılan yatırımları ve önümüzdeki süreçte yapacaklarını kamuoyu ile paylaştı. Yavaş, "3 yılda 680 milyon lira yatırımla, 33 bin üreticimize toplamda 4 milyar 446 milyon liradan fazla gelir sağladık" iddiasında bulunmuştu.



