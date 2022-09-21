Muş’ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 40’a yükseldi

"ANNE, BABALAR ARTIK AĞLAMASIN"

HDP önünde evlat nöbetini sürdüren annelerden Gülbahar Teker, yaptığı açıklamada, bugün burada 40 aileye ulaştıklarını ve her geçen gün aile sayısının arttığını söyledi.

Dağdaki bir çocuğun daha teslim olduğunu ifade eden Teker, "o çocuk teslim olduğu için biz mutluyuz. O da benim çocuğumdur. Dağdaki çocuklara sesleniyorum gelip teslim olsunlar. Yeter artık. HDP, PKK bizden ne istiyor? Çocuklarımız dağda kalmasın. Anne, babalar artık ağlamasın. Lanet olsun HDP'ye, PKK'ya. HDP'yi istemiyoruz. Kapatsın gitsin. Diyarbakır'da nasıl HDP'yi kapattıysak burada da kapatacağız. Biz anne babalar kazanacağız. Orada mağara içinde nasıl yaşıyorsunuz? Gelin teslim olun. Oğlum sen ve arkadaşların gelmeyene kadar ben buradan gitmiyorum" dedi.