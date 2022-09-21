Pençe-Kilit Operasyonu’ndan acı haber! 1 şehidimiz 2 yaralımız var

MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bir üs bölgemize teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız İstihkam Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.