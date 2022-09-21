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Giriş Tarihi: 21.9.2022 15:00

Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber! 1 şehidimiz 2 yaralımız var

DHA
Pençe-Kilit Operasyonu’ndan acı haber! 1 şehidimiz 2 yaralımız var

MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bir üs bölgemize teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız İstihkam Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.

MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bir üs bölgemize teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız İstihkam Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.


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Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber! 1 şehidimiz 2 yaralımız var
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