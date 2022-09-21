PKK’nın katlettiği yakınlarını saldırının gerçekleştiği eve Türk Bayrağı asarak andılar

Berman mezrasında 21 Eylül 1987'de PKK'lı teröristlerin saldırısında yakınlarını kaybeden Güngör, katliamın yıl dönümünde babaevine akrabaları ile Türk bayrağı astı, hayatını kaybedenler için dua etti.

Güngör, olayın unutulmaması için her yıl burada etkinlik yapacaklarını aktararak, terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Terör örgütünün Kürtlerin düşmanı olduğunu kaydeden Güngör, "Bunların Kürtlükle alakası yoktur. Çocuklarımıza vasiyet ediyoruz, biz ölsek bile onlar buraya gelip bu etkinliği gerçekleştirecek. Terörün yaptığı alçak katliamı herkese gösterecekler." diye konuştu.

Mehmet Nuri Güngör de saldırının üzerinden 35 yıl geçtiğini ancak acılarının ilk gün gibi taze olduğunu ifade ederek, terör örgütünü kınadığını ve lanetlediğini bildirdi.