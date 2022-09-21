11 ilde terör operasyonu: 32 gözaltı

Terörle mücadele daire Başkanlığı koordinesinde silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalarda Şanlıurfa'da PKK/KCK-PYD/ YPG Silahlı Terör Örgütü 5 şüpheli Şahıs yakalandı.

Terörle mücadele daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Başkanlığımız koordinesinde silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalarda; Adana ilinde 10 şahıs, Ankara merkezli 4 ilde (Gaziantep, Kayseri, Konya) 8 şahıs, Gaziantep ilinde 3 şahıs, Kayseri ilinde 1 şahıs, Kütahya ilinde 2 şahıs, Mardin ilinde 2 şahıs, Şanlıurfa ilinde 5 şahıs ve Tokat ilinde 1 şahıs olmak üzere toplamda 32 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır."