Son dakika haberi | Bakan Soylu flaş operasyonu duyurdu: 12 KG C4 patlayıcı ele geçirildi

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından flaş operasyonu duyurdu.

Bakan Süleyman Soylu, "Emniyet İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde; Hatay İl Emniyet ve Afrin Suriye Görev Gücü'nün operasyonuyla, Afrin'de eylem yapmak üzere PKK/PYD/YPG'li teröristlere Münbiç'ten gönderilen; 12 kg C4 patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi." açıklamasında bulundu.

Bakan Süleyman Soylu, "Operasyonda emeği geçen ekiplerimize tebrikler" ifadelerini kullandı.