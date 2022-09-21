Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi | Bakan Soylu flaş operasyonu duyurdu: 12 KG C4 patlayıcı ele geçirildi
Giriş Tarihi: 21.9.2022 19:16

Son dakika haberi | Bakan Soylu flaş operasyonu duyurdu: 12 KG C4 patlayıcı ele geçirildi

Son dakika haberi | Bakan Soylu flaş operasyonu duyurdu: 12 KG C4 patlayıcı ele geçirildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Afrin'de eylem yapmak üzere PKK/PYD/YPG'li teröristlere Münbiç'ten gönderilen, 12 kg C4 patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi" açıklamasında bulundu.

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından flaş operasyonu duyurdu.

Bakan Süleyman Soylu, "Emniyet İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde; Hatay İl Emniyet ve Afrin Suriye Görev Gücü'nün operasyonuyla, Afrin'de eylem yapmak üzere PKK/PYD/YPG'li teröristlere Münbiç'ten gönderilen; 12 kg C4 patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi." açıklamasında bulundu.

Bakan Süleyman Soylu, "Operasyonda emeği geçen ekiplerimize tebrikler" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi | Bakan Soylu flaş operasyonu duyurdu: 12 KG C4 patlayıcı ele geçirildi
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