SON DAKİKA: MİT’ten Gara ve Metina’da PKK’ya şok baskın! Çok sayıda terörist etkisiz

Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sınır ötesinde PKK'ya yönelik operasyonları aralıksız devam ediyor. Yakalanan PKK'lı teröristlerin verdiği bilgiler ve saha istihbaratının ardından yapılan operasyonla, Irak/Gare'de 4, Metina'da 2 olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi.

PKK'nın tamamen bitirilmesine yönelik güvenlik güçlerinin operasyonları sürerken, Milli İstihbarat Teşkilatı da özellikle Kuzey Irak'ta PKK'ya yönelik nokta operasyonlara devam ediyor.

MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilen PKK/ KCK mensuplarının ifadeleri, yapılan saha araştırmaları ve istihbaratların ardından sınır ötesinde bir nokta operasyon daha gerçekleştirildi.

Son olarak SİHA'lar ile yapılan operasyonda Irak/Gare'de 4, Metina'da 2 olmak üzere toplam 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.