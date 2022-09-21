Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | PKK'ya bir darbe daha! 9 PKK'lı terörist etkisiz
Giriş Tarihi: 21.9.2022 14:03 Son Güncelleme: 21.9.2022 14:06

SON DAKİKA | PKK'ya bir darbe daha! 9 PKK'lı terörist etkisiz

SON DAKİKA | PKK’ya bir darbe daha! 9 PKK’lı terörist etkisiz

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 9 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.

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SON DAKİKA | PKK'ya bir darbe daha! 9 PKK'lı terörist etkisiz
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