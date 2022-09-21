Sözcü’den İmamoğlu’na üst üste sansür! Fotoğrafını kestiler, adını anmadılar!

SÖZCÜ'NÜN SOSYAL MEDYA HESABINDAN İKİNCİ SANSÜR!

Sözcü'nün ikinci sansürü ise gazetenin sosyal medya hesabından yapıldı. İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davanın bugünkü duruşmasını haberleştiren Sözcü, başlığa Ekrem İmamoğlu'nun adını taşımaması dikkat çekti. Sözcü, İmamoğlu'nun adını başlığa taşımazken "CHP'lilerin yargılandığı adliyeye girişler engellendi!" ifadelerini kullandı. Böylece ikinci sansür iddiası gündeme gelirken, gazetede İmamoğlu'nun adının geçmemesi ve gazetenin sosyal medya hesabından İmamoğlu'nun isminin başlığa taşınmaması ve fotoğraftan İmamoğlu'nun kesilmesi sosyal medya kullanıcılarının da dikkatinden kaçmadı.

SANSÜRE SOSYAL MEDYADAN TEPKİ: "KİMDEN TALİMAT ALIYORSUNUZ?"

Sosyal medya kullanıcıları Sözcü'nün Twitter hesabının paylaştığı haberin altına çok sayıda yorum yazdı ve tepki gösterdi.

Haydar Özkan isimli sosyal medya kullanıcısı "Bu ne biçim manşet neden İmamoğlu adını kullanmıyorsunuz?" dedi.