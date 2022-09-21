Sözcü’den İmamoğlu’na üst üste sansür! Fotoğrafını kestiler, adını anmadılar!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partili bir heyetle dün bir dizi ziyaret için Elazığ'a gitti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu da bu ziyarette bulundu. İBB'nin desteklediği Elazığ Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaatı Temel Atma Töreni'nde ise ikili birlikte törene katıldı.
Bu anları gösteren fotoğraf karesini ise İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaşarak, "İstanbul'dan Elazığ'a destek. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla, depremde büyük hasar gören ve İBB olarak yapımını üstlendiğimiz Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin temelini attık. Bilime hizmet eden bir eğitim yuvası yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
SÖZCÜ'DEN İMAMOĞLU SANSÜRÜ: FOTOĞRAFINI KESTİLER, ADINI ANMADILAR
Sözcü gazetesi ise bu törenin haberine gazete sayfasında yer verirken İmamoğlu'nun adını haber içeriğinde geçirmezken sadece İBB'nin desteğiyle yapılacak okul olduğunu ifade etti. Sözcü ayrıca Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun törende yan yana görüldüğü fotoğraf karesinden İmamoğlu'nu keserek İmamoğlu'nu sansürledi. Ve sadece Kılıçdaroğlu'nun sözlerine haberde yer verdi. Sözcü'nün gazete sayfasındaki fotoğraf karesinde sadece Kılıçdaroğlu ve diğer partililer görülüyor.
SÖZCÜ'NÜN SOSYAL MEDYA HESABINDAN İKİNCİ SANSÜR!
Sözcü'nün ikinci sansürü ise gazetenin sosyal medya hesabından yapıldı. İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davanın bugünkü duruşmasını haberleştiren Sözcü, başlığa Ekrem İmamoğlu'nun adını taşımaması dikkat çekti. Sözcü, İmamoğlu'nun adını başlığa taşımazken "CHP'lilerin yargılandığı adliyeye girişler engellendi!" ifadelerini kullandı. Böylece ikinci sansür iddiası gündeme gelirken, gazetede İmamoğlu'nun adının geçmemesi ve gazetenin sosyal medya hesabından İmamoğlu'nun isminin başlığa taşınmaması ve fotoğraftan İmamoğlu'nun kesilmesi sosyal medya kullanıcılarının da dikkatinden kaçmadı.
SANSÜRE SOSYAL MEDYADAN TEPKİ: "KİMDEN TALİMAT ALIYORSUNUZ?"
Sosyal medya kullanıcıları Sözcü'nün Twitter hesabının paylaştığı haberin altına çok sayıda yorum yazdı ve tepki gösterdi.
Haydar Özkan isimli sosyal medya kullanıcısı "Bu ne biçim manşet neden İmamoğlu adını kullanmıyorsunuz?" dedi.
Aylin Aktutun ise "Bu duruma düşmek yerine, cesur ol da haberi hiç yazma!" ifadelerini kullanırken, Barış isimli sosyal medya kullanıcısı ise "Neden Ekrem İmamoğlu demiyorsunuz? Kimden talimat alıyorsun?" diye sordu. Kürşat isimli sosyal medya kullanıcısı ise "İmamoğlu diyeceksin. Fotoğraftan kırpmayla ismini yazmamayla engelleyebileceğinizi mi düşünüyorsunuz?" diyerek Sözcü'ye tepki gösterdi.